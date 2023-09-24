Надоели яйца? Попробуй новый рецепт! Как приготовить тост с лисичками на завтрак

Завтрак — один из важнейших приемов пищи в течение дня. Он дает нам силы и энергию, а также поможет избежать проблем с желудком. Кроме этого, вкусный завтрак поднимает настроение.

Яйца — самый популярный завтрак, существуют разные вариации их приготовления. Можно найти столько рецептов, что яйца на завтрак никогда не приедятся.

Победитель МастерШеф Профессионалы-4 Артем Кабулахин поделился рецептом вкусного тоста с яйцом и лисичками на завтрак.

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Рецепт тоста с яйцом и лисичками

Ингредиенты для тоста с лисичками:

яйца — 2 шт.

масло — 2 ст. л.

сливочное масло — 50 г

лисички – 10 шт.

сморчки —10 шт.

брынза — по вкусу

хлеб — 2 ломтика

соль и специи — по вкусу

Приготовление тоста с яйцом и лисичками

В первую очередь нужно хорошо почистить грибы и тщательно их промыть. Сморчки в небольшой миске залить кипятком на 10-15 минут. Лисички и сморчки грубо порезать. На сковороду налить столовую ложку растительного масла, добавить половину сливочного масла и обжарить грибы до готовности, добавить специи по вкусу. Хлеб обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на тарелку. Яйца взбить, как на омлет, и подсолить. На сковороду налить немного масла, добавить оставшееся сливочное масло, вылить яйца и жарить, постоянно помешивая лопаткой, чтобы получить скрембл. Выложить скрембл на хлеб, сверху — грибы, и посыпать их раскрошенной брынзой.

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