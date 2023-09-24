Надоели яйца? Попробуй новый рецепт! Как приготовить тост с лисичками на завтрак

Завтрак — один из важнейших приемов пищи в течение дня. Он дает нам силы и энергию, а также поможет избежать проблем с желудком. Кроме этого, вкусный завтрак поднимает настроение.
Яйца — самый популярный завтрак, существуют разные вариации их приготовления. Можно найти столько рецептов, что яйца на завтрак никогда не приедятся.
Победитель МастерШеф Профессионалы-4 Артем Кабулахин поделился рецептом вкусного тоста с яйцом и лисичками на завтрак.
Ингредиенты для тоста с лисичками:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Кабулахін (@artem.kab)
Публикация от Артем Кабулахін (@artem.kab)
Завтраки могут быть разными — легкими или очень сытными. Ранее мы рассказывали, как приготовить известный английский завтрак.
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