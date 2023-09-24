Набридли яйця? Спробуй новий рецепт! Як приготувати тост з лисичками на сніданок

Сніданок — один із найважливіших етапів споживання їжі протягом дня. Він дає нам сили та енергію, а також допоможе уникнути проблем зі шлунком. Крім цього, смачний сніданок підіймає настрій.
Яйця — найпопулярніший сніданок, існують різні варіації їх приготування. Можна знайти стільки рецептів, що яйця на сніданок ніколи не набриднуть.
Переможець МастерШеф Професіонали-4 Артем Кабулахін поділився рецептом смачного тосту з яйцем та лисичками на сніданок.
Інгредієнти для тосту з лисичками:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Кабулахін (@artem.kab)
Публикация от Артем Кабулахін (@artem.kab)
Сніданки можуть бути різними — легкими або дуже ситними. Раніше ми розповідали, як приготувати відомий англійський сніданок.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.