Набридли яйця? Спробуй новий рецепт! Як приготувати тост з лисичками на сніданок

Сніданок — один із найважливіших етапів споживання їжі протягом дня. Він дає нам сили та енергію, а також допоможе уникнути проблем зі шлунком. Крім цього, смачний сніданок підіймає настрій.

Яйця — найпопулярніший сніданок, існують різні варіації їх приготування. Можна знайти стільки рецептів, що яйця на сніданок ніколи не набриднуть.

Переможець МастерШеф Професіонали-4 Артем Кабулахін поділився рецептом смачного тосту з яйцем та лисичками на сніданок.

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Рецепт тосту з яйцем та лисичками

Інгредієнти для тосту з лисичками:

яйця — 2 шт.

олія — 2 ст. л.

вершкове масло — 50 г

лисички — 10 шт.

зморшки (гриби) — 10 шт.

бринза — до смаку

хліб — 2 скибочки

сіль та спеції — до смаку

Приготування тоста з яйцем і лисичками

Насамперед треба добре почистити гриби та ретельно їх промити. Зморшки (гриби) у невеликій мисці залити окропом на 10-15 хвилин. Лисички і зморшки грубо порізати. На сковороду налити столову ложку олії, додати половину вершкового масла та обсмажити гриби до готовності, додати спеції до смаку. Хліб обсмажити на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на тарілку. Яйця збити, як на омлет, та підсолити. На сковороду налити трохи олії, додати масло, яке залишилося, вилити яйця та смажити, постійно помішуючи лопаткою, щоб отримати скрембл. Викласти скрембл на хліб, зверху — гриби та посипати їх розкришеною бринзою.

Сніданки можуть бути різними — легкими або дуже ситними. Раніше ми розповідали, як приготувати відомий англійський сніданок.

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