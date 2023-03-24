Блюдо из солнечной Италии: рецепт тушеного кальмара с овощами

Если кальмары ассоциируются только с закуской к пиву, приготовься открыть новые вкусовые сочетания. Ведь кальмар может стать вкусным горячим блюдом.

Рецептом тушеного кальмара с овощами родом из северной Италии поделился известный шеф-повар Марко Черветти.

Рецепт тушеного кальмара с овощами

Кальмары с овощами легки в приготовлении. Конечно, с этим продуктом нужно вести себя осторожно, чтобы не превратить его в резину. Однако с рецептом Марк Черветти это сделать почти невозможно, ведь шеф-повар открыл все секреты.

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Для приготовления блюда подготовь следующие ингредиенты:

свежие кальмары

лук

чеснок

белое вино

консервированные томаты

специи

петрушка

оливковое масло

Приготовление

Сначала следует уделить внимание овощам. В небольшой кастрюле разогрей оливковое масло, добавь к нему нарезанный кольцами лук и раздавленные плоской стороной ножа зубчики чеснока.

Когда овощи приобретут приятный золотой оттенок, влей в них вино и добавь нарезанные кольцами кальмары. С тушек морского зверя нужно предварительно снять пленочку, советует шеф.

Пока смесь медленно томится на маленьком огне, измельчи консервированные томаты блендером и добавь их в кастрюлю, за томатами отправь зеленый горошек. Остается добавить соль, перец и тушить еще десять минут.

Чтобы кальмар оставался мягким, лучше его недоготовить, чем переготовить, — говорит повар. Однако всегда можно спасти ситуацию. Если кальмар уже стал резиновым, туши его дольше.

На финальном этапе добавь измельченную петрушку и выложи блюдо в глубокую тарелку. Лучше всего подавать тушеные кальмары с овощами вместе с большим ломтиком свежего душистого хлеба.

Но главная изюминка итальянской кухни совсем не кальмар, а паста. Рецепт приготовления пасты болоньезе найдешь в нашем материале.

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