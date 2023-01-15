Изысканная классика итальянской кухни: как приготовить пасту болоньезе — простой пошаговый рецепт

Для многих знакома ситуация, когда приходится дольше выбирать фильм на вечер, чем его смотреть. Но на самом деле так иногда бывает и с выбором блюда на ужин. Возможно, попробуешь сегодня что-то изысканное, как итальянская паста болоньезе?
Может казаться, что приготовить настоящую пасту по силам только или шеф-поварам или итальянцам. Однако никто не помешает тебе попробовать свои силы, если есть большое желание.
Кроме того, ингредиентов не так уж много, а процесс приготовления только кажется тяжелым и запутанным. Поэтому, возможно, попробуешь сегодня что-то новое и порадуешь свой желудок изысканной классикой итальянской кухни?
Итальянская кухня завоевала сердца людей во всем мире. Неудивительно, почему такое количество людей стремится овладеть ее рецептами. Читай, как приготовить классическую лазанью от Евгения Клопотенко.
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