Изысканная классика итальянской кухни: как приготовить пасту болоньезе — простой пошаговый рецепт

Для многих знакома ситуация, когда приходится дольше выбирать фильм на вечер, чем его смотреть. Но на самом деле так иногда бывает и с выбором блюда на ужин. Возможно, попробуешь сегодня что-то изысканное, как итальянская паста болоньезе?

Может казаться, что приготовить настоящую пасту по силам только или шеф-поварам или итальянцам. Однако никто не помешает тебе попробовать свои силы, если есть большое желание.

Кроме того, ингредиентов не так уж много, а процесс приготовления только кажется тяжелым и запутанным. Поэтому, возможно, попробуешь сегодня что-то новое и порадуешь свой желудок изысканной классикой итальянской кухни?

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Ингредиенты для пасты болоньезе

спагетти — 300 г

говяжий фарш — 300 г

томаты — 300 г

красное сухое вино — 100 мл

лук — 1 шт.

оливковое масло — 2-3 ст. л.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления пасты болоньезе

Сначала необходимо очистить и мелко порезать кубиками лук. Также следует вместе с ней измельчить чеснок. В то же время нужно разогреть сковороду, налить в нее оливковое масло. Затем высыпать на фарш и начать обжаривать его. Кроме того, важно не забыть тщательно помешивать его, чтобы он равномерно обжарился со всех сторон. После этого дополнить фарш луком и чесноком и снова тщательно перемешать. Пока смесь жарится, необходимо очистить от кожуры помидоры и мелко нарезать их. Затем их тоже можно добавлять в фарш на сковороду и тушить смесь на среднем огне около 20 минут. Теперь все это можно наконец-то посолить и поперчить по своему вкусу. После этого необходимо влить в смесь красное вино, размешать и подождать, пока через пару минут испарится алкоголь. Остается только отварить спагетти и после того, как они будут готовы, добавить их в соус на сковороду и тщательно перемешать. После этого можно снимать блюдо с огня, раскладывать пасту на тарелки и наслаждаться своим изысканным ужином.

Итальянская кухня завоевала сердца людей во всем мире. Неудивительно, почему такое количество людей стремится овладеть ее рецептами. Читай, как приготовить классическую лазанью от Евгения Клопотенко.

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