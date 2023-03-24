Страва з сонячної Італії: рецепт тушкованого кальмара з овочами

Якщо кальмари асоціюються лише із закускою до пива, то приготуйся відкрити нові смакові поєднання. Адже кальмар може стати смачною гарячою стравою.

Рецептом тушкованого кальмара з овочами родом з північної Італії поділився відомий шеф-кухар Марко Черветті.

Рецепт тушкованого кальмара з овочами

Кальмари з овочами легкі у приготуванні. Звісно, з цим продуктом треба пильнувати, щоб не перетворити його на гуму. Однак з рецептом Марко Черветті це зробити майже неможливо, адже шеф-кухар відкрив усі секрети.

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Для приготування страви приготуй такі інгредієнти:

свіжі кальмари

цибуля

часник

біле вино

консервовані томати

спеції

петрушка

оливкова олія

Приготування

Спершу слід приділити увагу овочам. У невеличкій каструлі розігрій оливкову олію, додай нарізану кільцями цибулю та розчавлені пласкою стороною ножа зубчики часнику.

Коли овочі набудуть приємного золотавого відтінку, влий до них вино та додай нарізані кільцями кальмари. З тушок морського звіра треба попередньо зняти плівочку, радить шеф.

Доки суміш повільно тушкується на маленькому вогні, подрібни консервовані томати блендером та додай їх в каструлю, за томатами відправ зелений горошок. Лишиться додати сіль, перець та тушкувати ще десять хвилин.

Щоб кальмар залишався м’яким, краще його недоготувати, ніж переготувати, — каже кухар. Однак завжди можна врятувати ситуацію. Якщо кальмар вже став гумовим, тушкуй його довше.

На фінальному етапі додай подрібнену петрушку й виклади страву в глибоку тарілку. Найкраще подавати тушковані кальмари з овочами разом з великою скибкою свіжого запашного хліба

Та головна родзинка італійської кухні зовсім не кальмар, а паста. Рецепт приготування пасти болоньєзе знайдеш у нашому матеріалі.

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