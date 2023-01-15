Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт

Багатьом знайома ситуація, коли доводиться довше вибирати фільм на вечір, ніж його дивитись. Та насправді так іноді буває і з вибором страви на вечерю. Можливо, спробуєш сьогодні щось вишукане, як італійська паста болоньєзе?

Може здаватись, що приготувати справжню пасту під силу лише або шеф-кухарям, або ж італійцям. Однак ніхто не завадить тобі спробувати свої сили, якщо є велике бажання.

Крім того, інгредієнтів не так уже й багато, а процес приготування лише здається важким та заплутаним. Тому, можливо, спробуєш сьогодні щось нове та потішиш свій шлунок вишуканою класикою італійської кухні?

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Інгредієнти для пасти болоньєзе

спагеті — 300 г

яловичий фарш — 300 г

томати — 300 г

червоне сухе вино — 100 мл

цибуля — 1 шт.

оливкова олія — 2-3 ст. л.

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування пасти болоньєзе

Спочатку необхідно очистити та дрібно нарізати кубиками цибулю. Також разом з нею подрібнити часник. Водночас потрібно розігріти пательню, налити в неї оливкову олію. Потім висипати фарш та почати обсмажувати його. Крім того, важливо не забути ретельно його помішувати, щоб він рівномірно обсмажився з усіх сторін. Після цього доповнити фарш цибулею і часником та знову ретельно перемішати. Поки суміш смажиться, необхідно очистити від шкірки помідори та дрібно їх нарізати. Далі їх теж можна додавати до фаршу на пательню та тушкувати суміш на середньому вогні близько 20 хвилин. Тепер усе це можна нарешті посолити та поперчити до свого смаку. Після цього необхідно влити у суміш червоне вино, розмішати та почекати, поки за пару хвилин випарується алкоголь. Залишається тільки відварити спагетті та після того, як вони будуть готові, додати їх до соусу на пательню і ретельно перемішати. Після цього можна знімати страву з вогню, розкладати пасту на тарілки та насолоджуватись вишуканою вечерею.

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