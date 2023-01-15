Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт

Багатьом знайома ситуація, коли доводиться довше вибирати фільм на вечір, ніж його дивитись. Та насправді так іноді буває і з вибором страви на вечерю. Можливо, спробуєш сьогодні щось вишукане, як італійська паста болоньєзе?
Може здаватись, що приготувати справжню пасту під силу лише або шеф-кухарям, або ж італійцям. Однак ніхто не завадить тобі спробувати свої сили, якщо є велике бажання.
Крім того, інгредієнтів не так уже й багато, а процес приготування лише здається важким та заплутаним. Тому, можливо, спробуєш сьогодні щось нове та потішиш свій шлунок вишуканою класикою італійської кухні?
Італійська кухня завоювала серця людей по всьому світу. Не дивно, чому така кількість людей прагне опанувати її рецепти. Читай, як приготувати класичну лазанью від Євгена Клопотенка.
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