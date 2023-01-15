Їжа та рецепти

Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Січня 2023, 12:30
болоньєзе паста
Фото: Pexels, Unsplash

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Вишукана класика італійської кухні: як приготувати пасту болоньєзе — простий покроковий рецепт
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