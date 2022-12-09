Употреблять углеводы и быть здоровыми: Анита Луценко о норме этих макроэлементов и для чего они нужны

Наше питание состоит из белков, жиров и углеводов. Когда мы садимся на диету, то пересматриваем количество этих макроэлементов.

Больше обсуждают пользу углеводов, ведь есть полезные (например, каши), а есть не очень (например, сладости). Однако они все равно нужны в нашем рационе.

Тренер Анита Луценко рассказала о норме углеводов на день и для чего они нужны.

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По ее словам, в рационе человека могут отсутствовать углеводы, тогда глюкоза будет синтезироваться из белков. Однако отсутствие углеводов может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Норма углеводов в день

Анита Луценко отмечает, что норма углеводов составляет 3–5 г на 1 кг веса. То есть, если вес человека 60 кг, то норма углеводов будет составлять 180 г в день (60 × 3).

Она также привела пример, сколько углеводов может содержаться в разных продуктах:

яблоко (150 г) = 17 г углеводов;

печенье (150 г) = 79 г углеводов;

картофель отварной (150 г) = 24 г углеводов.

Если в день мы съедаем более 400 г углеводов, то появляется риск возникновения диабета.

— Чем больше тренируешься или имеешь физическую нагрузку, тем больше организм умеет тратить их без ухудшения здоровья, — отмечает тренер.

Для чего нужны углеводы

Анита Луценко объясняет, что углеводы отвечают за энергию для нейронов, клеток крови, коры надпочечников, а также мышц.

Кроме того, пищевые волокна (клетчатка) тоже состоят из углеводов, которые не расщепляются в ЖКТ, а нужны для работы кишечника и микрофлоры.

Она отмечает, что можно употреблять углеводы и иметь здоровый вес. Но объясняет, что люди, обвиняющие углеводы в избыточном весе, обычно потребляют много жира и алкоголя. Ведут малоподвижный образ жизни и обладают другими вредными привычками.

То, что мы едим, влияет на наше самочувствие. Ранее мы рассказывали о здоровом рационе для женщины.

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