Еда и рецепты

Употреблять углеводы и быть здоровыми: Анита Луценко о норме этих макроэлементов и для чего они нужны

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 декабря 2022, 10:00
Вуглеводи: чи можна виживати, користь та норма на день
Фото: Pexels

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Употреблять углеводы и быть здоровыми: Анита Луценко о норме этих макроэлементов и для чего они нужны
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