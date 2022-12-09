Їжа та рецепти

Вживати вуглеводи й бути здоровими: Аніта Луценко про норму цих макроелементів та для чого вони потрібні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Грудня 2022, 10:00
Вуглеводи: чи можна виживати, користь та норма на день
Фото: Pexels

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Вживати вуглеводи й бути здоровими: Аніта Луценко про норму цих макроелементів та для чого вони потрібні
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