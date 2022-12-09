Вживати вуглеводи й бути здоровими: Аніта Луценко про норму цих макроелементів та для чого вони потрібні

Наше харчування складається з білків, жирів та вуглеводів. Коли ми сідаємо на дієту, то переглядаємо саме кількість цих макроелементів.
Найбільше обговорюють користь вуглеводів, адже є корисні (наприклад, каші), а є не дуже (наприклад, солодощі). Проте вони все одно потрібні в нашому раціоні.
Тренерка Аніта Луценко розповіла про норму вуглеводів на день та для чого вони потрібні.
За її словами, у раціони людини можуть бути відсутні вуглеводи, тоді глюкоза синтезуватиметься з білків. Проте відсутність вуглеводів може спровокувати погіршення самопочуття.
Аніта Луценко зазначає, що норма вуглеводів становить 3–5 г на 1 кг ваги. Тобто якщо вага людини 60 кг, то норма вуглеводів становитиме 180 г на день (60 × 3).
Вона також навела приклад, скільки вуглеводів може міститися в різних продуктах:
Якщо за день ми з’їдаємо понад 400 г вуглеводів, то з’являється ризик виникнення діабету.
Якщо за день ми з’їдаємо понад 400 г вуглеводів, то з’являється ризик виникнення діабету.
— Чим більше тренуєшся чи маєш фізичне навантаження, тим більше організм вміє їх витрачати без погіршення здоров’я, — зазначає тренерка.
Аніта Луценко пояснює, що вуглеводи відповідають за енергію для нейронів, клітин крові, кори наднирників, а також м’язів.
Крім цього, харчові волокна (клітковина) теж складаються з вуглеводів, які не розщеплюються в ШКТ, а потрібні для роботи кишківника і мікрофлори.
Крім цього, харчові волокна (клітковина) теж складаються з вуглеводів, які не розщеплюються в ШКТ, а потрібні для роботи кишківника і мікрофлори.
Вона зазначає, що можна вживати вуглеводи й мати здорову вагу. Та пояснює, що люди, які звинувачують вуглеводи у надмірній вазі, зазвичай споживають багато жиру та алкоголю. А ще ведуть малорухливий спосіб життя і мають інші некорисні звички.
Те, що ми їмо, впливає на наше самопочуття. Раніше ми розповідали про здоровий раціон для жінки.
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