Вживати вуглеводи й бути здоровими: Аніта Луценко про норму цих макроелементів та для чого вони потрібні

Наше харчування складається з білків, жирів та вуглеводів. Коли ми сідаємо на дієту, то переглядаємо саме кількість цих макроелементів.

Найбільше обговорюють користь вуглеводів, адже є корисні (наприклад, каші), а є не дуже (наприклад, солодощі). Проте вони все одно потрібні в нашому раціоні.

Тренерка Аніта Луценко розповіла про норму вуглеводів на день та для чого вони потрібні.

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За її словами, у раціони людини можуть бути відсутні вуглеводи, тоді глюкоза синтезуватиметься з білків. Проте відсутність вуглеводів може спровокувати погіршення самопочуття.

Норма вуглеводів на день

Аніта Луценко зазначає, що норма вуглеводів становить 3–5 г на 1 кг ваги. Тобто якщо вага людини 60 кг, то норма вуглеводів становитиме 180 г на день (60 × 3).

Вона також навела приклад, скільки вуглеводів може міститися в різних продуктах:

яблуко (150 г) = 17 г вуглеводів;

печиво (150 г) = 79 г вуглеводів;

картопля відварена (150 г) = 24 г вуглеводів.

Якщо за день ми з’їдаємо понад 400 г вуглеводів, то з’являється ризик виникнення діабету.

— Чим більше тренуєшся чи маєш фізичне навантаження, тим більше організм вміє їх витрачати без погіршення здоров’я, — зазначає тренерка.

Для чого потрібні вуглеводи

Аніта Луценко пояснює, що вуглеводи відповідають за енергію для нейронів, клітин крові, кори наднирників, а також м’язів.

Крім цього, харчові волокна (клітковина) теж складаються з вуглеводів, які не розщеплюються в ШКТ, а потрібні для роботи кишківника і мікрофлори.

Вона зазначає, що можна вживати вуглеводи й мати здорову вагу. Та пояснює, що люди, які звинувачують вуглеводи у надмірній вазі, зазвичай споживають багато жиру та алкоголю. А ще ведуть малорухливий спосіб життя і мають інші некорисні звички.

Те, що ми їмо, впливає на наше самопочуття. Раніше ми розповідали про здоровий раціон для жінки.

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