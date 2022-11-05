Щоденний внесок у своє довголіття: які продукти потрібно вживати для жіночого здоров’я

Харчування жінки надзвичайно важливе для правильної роботи репродуктивної системи. А від цього залежить загальне здоров’я в будь-якому віці.

Гінекологиня Руслана Росоловська розповіла, які саме продукти та у яких об’ємах варто вживати щодня для гарного самопочуття.

Авокадо

Авокадо містить поліненасичені жирні кислоти, які борються з холестерином, запобігають відкладанню бляшок та необхідні для синтезу жіночих статевих гормонів.

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Крім того, цей продукт містить велику кількість магнію, калію, білків, фолієвої кислоти, клітковини, вітамінів В6, Е і К.

У день жінка може з’їдати ціле авокадо та не турбуватись про свою фігуру.

Яйця

Яйця — унікальне джерело вітамінів групи А, фолієвої кислоти, магнію, холіну та лецитину. Останній необхідний для кращого засвоювання жиророзчинних вітамінів, і відповідно — синтезу жіночих статевих гормонів.

У день жінка може з’їдати одне яйце. Однак для того, щоб отримати денну норму поживних мікро- та макроелементів, рекомендується вживати не вкруту зварене яйце, а пашот.

Жирна риба

Тунець, лосось, оселедець, скумбрія та сардина містять найвищий рівень омега-3 жирних кислот, незамінних для жіночого здоров’я. Вони також мають велику кількість вітаміну D.

Жінкам рекомендується вживати дві порції жирної риби в тиждень.

Горіхи

Горіхи мають високий вміст білка, омега-3 та омега-6 жирних кислот, токоферолів та споріднених з ними молекул, а також вітамін В6, фолат, ніацин, клітковину, залізо, селен, цинк, кальцій, магній та калій.

У день рекомендується з’їдати жменю горіхів. Важливо купувати не обсмажені горіхи. Перед вживанням замочуй їх.

Тоді горіх зберігає максимальну кількість корисних мікроелементів. А фітинова кислота, що перешкоджає їх засвоєнню організмом, залишається у воді.

Зелень та листові овочі

Зелень та овочі також потрібно їсти щодня. Адже клітковина сприяє правильній роботі кишківника.

Броколі, шпинат, зелені боби, петрушка та кріп багаті на фолієву кислоту, магній, клітковину, залізо й вітамін С.

Морська капуста

Морська капуста — чудове джерело йоду, що необхідний для правильної роботи щитоподібної залози. Вона контролює майже всі обмінні процеси в організмі, зокрема і вироблення жіночих статевих гормонів.

Купуй морську капусту суху та готуй її самостійно. Адже капуста, що продається на ринку чи в магазині, під час приготування та замочування втрачає необхідний йод.

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Однак зауваж, що їсти в один день і авокадо, і горіхи, і рибу не потрібно. Адже хоч це і корисні жири, але все-таки жири. Тому заздалегідь плануй свій раціон.⠀

Ми повинні добре та корисно їсти, дорогі жінки. Щоб бути здоровими самим та народжувати здорове покоління, — зазначає лікарка.

А якщо ти очікуєш на появу дитини, то пам’ятай, що від твого харчування залежить розвиток та здоров’я плода. Читай, що не можна їсти вагітним.

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