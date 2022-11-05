Щоденний внесок у своє довголіття: які продукти потрібно вживати для жіночого здоров’я

Харчування жінки надзвичайно важливе для правильної роботи репродуктивної системи. А від цього залежить загальне здоров’я в будь-якому віці.
Гінекологиня Руслана Росоловська розповіла, які саме продукти та у яких об’ємах варто вживати щодня для гарного самопочуття.
Авокадо містить поліненасичені жирні кислоти, які борються з холестерином, запобігають відкладанню бляшок та необхідні для синтезу жіночих статевих гормонів.
Крім того, цей продукт містить велику кількість магнію, калію, білків, фолієвої кислоти, клітковини, вітамінів В6, Е і К.
У день жінка може з’їдати ціле авокадо та не турбуватись про свою фігуру.
У день жінка може з’їдати ціле авокадо та не турбуватись про свою фігуру.
Яйця — унікальне джерело вітамінів групи А, фолієвої кислоти, магнію, холіну та лецитину. Останній необхідний для кращого засвоювання жиророзчинних вітамінів, і відповідно — синтезу жіночих статевих гормонів.
У день жінка може з’їдати одне яйце. Однак для того, щоб отримати денну норму поживних мікро- та макроелементів, рекомендується вживати не вкруту зварене яйце, а пашот.
Тунець, лосось, оселедець, скумбрія та сардина містять найвищий рівень омега-3 жирних кислот, незамінних для жіночого здоров’я. Вони також мають велику кількість вітаміну D.
Жінкам рекомендується вживати дві порції жирної риби в тиждень.
Горіхи мають високий вміст білка, омега-3 та омега-6 жирних кислот, токоферолів та споріднених з ними молекул, а також вітамін В6, фолат, ніацин, клітковину, залізо, селен, цинк, кальцій, магній та калій.
У день рекомендується з’їдати жменю горіхів. Важливо купувати не обсмажені горіхи. Перед вживанням замочуй їх.
У день рекомендується з’їдати жменю горіхів. Важливо купувати не обсмажені горіхи. Перед вживанням замочуй їх.
Тоді горіх зберігає максимальну кількість корисних мікроелементів. А фітинова кислота, що перешкоджає їх засвоєнню організмом, залишається у воді.
Зелень та овочі також потрібно їсти щодня. Адже клітковина сприяє правильній роботі кишківника.
Броколі, шпинат, зелені боби, петрушка та кріп багаті на фолієву кислоту, магній, клітковину, залізо й вітамін С.
Морська капуста — чудове джерело йоду, що необхідний для правильної роботи щитоподібної залози. Вона контролює майже всі обмінні процеси в організмі, зокрема і вироблення жіночих статевих гормонів.
Купуй морську капусту суху та готуй її самостійно. Адже капуста, що продається на ринку чи в магазині, під час приготування та замочування втрачає необхідний йод.⠀Однак зауваж, що їсти в один день і авокадо, і горіхи, і рибу не потрібно. Адже хоч це і корисні жири, але все-таки жири. Тому заздалегідь плануй свій раціон.⠀
Ми повинні добре та корисно їсти, дорогі жінки. Щоб бути здоровими самим та народжувати здорове покоління, — зазначає лікарка.
Ми повинні добре та корисно їсти, дорогі жінки. Щоб бути здоровими самим та народжувати здорове покоління, — зазначає лікарка.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ГІНЕКОЛОГ ????м. Володимир ???????? (@ruslana_rosolovska)
Допис, поширений ГІНЕКОЛОГ ????м. Володимир ???????? (@ruslana_rosolovska)
А якщо ти очікуєш на появу дитини, то пам’ятай, що від твого харчування залежить розвиток та здоров’я плода. Читай, що не можна їсти вагітним.
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