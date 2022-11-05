Ежедневный вклад в свое долголетие: какие продукты нужно употреблять для женского здоровья

Питание женщины очень важно для правильной работы репродуктивной системы. А от этого зависит общее здоровье в любом возрасте.

Гинеколог Руслана Росоловская рассказала, какие именно продукты и в каких объемах следует употреблять каждый день для хорошего самочувствия.

Авокадо

Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые борются с холестерином, предотвращают отложение бляшек и необходимы для синтеза женских половых гормонов.

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Кроме того, этот продукт содержит большое количество магния, калия, белка, фолиевой кислоты, клетчатки, витаминов В6, Е и К.

В день женщина может съедать целое авокадо и не беспокоиться о своей фигуре.

Яйца

Яйца — уникальный источник витаминов группы А, фолиевой кислоты, магния, холина и лецитина. Последний необходим для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов и, соответственно, синтеза женских половых гормонов.

В день женщина может съедать одно яйцо. Однако, для того чтобы получить дневную норму питательных микро- и макроэлементов, рекомендуется употреблять не вкрутую сваренное яйцо, а пашот.

Жирная рыба

Тунец, лосось, сельдь, скумбрия и сардина содержат самый высокий уровень омега-3 жирных кислот, незаменимых для женского здоровья. Они также обладают большим количеством витамина D.

Женщинам рекомендуется употреблять две порции жирной рыбы в неделю.

Орехи

Орехи имеют высокое содержание белка, омега-3 и омега-6 жирных кислот, токоферолов и схожих с ними молекул, а также витамин В6, фолат, ниацин, клетчатку, железо, селен, цинк, кальций, магний и калий.

В день рекомендуется съедать горсть орехов. Важно покупать не обжаренные орехи. Перед употреблением замачивай их.

Тогда орех сохраняет максимальное количество полезных микроэлементов. А фитиновая кислота, препятствующая их усвоению организмом, остается в воде.

Зелень и листовые овощи

Зелень и овощи также нужно есть каждый день. Ведь клетчатка способствует правильной работе кишечника.

Брокколи, шпинат, зеленые бобы, петрушка и укроп богаты фолиевой кислотой, магнием, клетчаткой, железом и витамином С.

Морская капуста

Морская капуста — отличный источник йода, который необходим для правильной работы щитовидной железы. Она контролирует практически все обменные процессы в организме, в том числе и выработку женских половых гормонов.

Покупай морскую сухую капусту и готовь ее самостоятельно. Ведь продающаяся на рынке или в магазине капуста во время приготовления и замачивания теряет необходимый йод.

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Однако заметь, что есть в один день и авокадо, и орехи, и рыбу не нужно. Ведь хоть это и полезные жиры, но все же жиры. Поэтому заранее планируй свой рацион.

Мы должны хорошо и полезно есть, дорогие женщины. Чтобы быть здоровыми и рожать здоровое поколение, — отмечает врач.

А если ты ожидаешь появления ребенка, то помни, что от твоего питания зависит развитие и здоровье плода. Читай, что нельзя есть беременным.

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