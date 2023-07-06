Минимум усилий — максимум наслаждения! Быстрый рецепт приготовления вареников с шелковицей

Шелковица — зря недооценена ягода в нашей стране, ведь ее деревья дают много плодов из которых ее можно приготовить немало различных и интересных блюд. Но кроме своего вкуса — шелковица еще и очень полезна. Поэтому советуем тебе, пока сезон этой ягоды в самом разгаре, приготовить из нее что-то интересное, например, вареники. Они делаются очень быстро, а вкус — неповторимый!

Подробнее о том, как приготовить вареники с шелковицей рассказали на сайте Cook.

Вареники с шелковицей: рецепт

Ингредиенты

3 стакана муки;

150-200 мл воды;

1 яйцо;

4 стакана шелковицы;

0,5 стакана сахара;

щепотка соли.

Приготовление

Прежде всего, необходимо тщательно промыть ягоды шелковицы, очистить их от плодоножек и дать высохнуть. Оставь их на полчаса в холодном месте. Кстати, для этого рецепта ты можешь использовать как черные, так и белые плоды, а при желании можешь их миксовать.

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Перейдем к тесту. Здесь все просто — смешай муку, воду, яйцо, сахар и соль. В результате должно образоваться место тесто.

Теперь переходим к лепке. Для этого нужно разделить тесто на части и каждую из них раскатать скалкой, чтобы оно стало тонким. Вырезаем круги, после чего в каждый из них добавь шелковицу и слепи вареник.

Такие вареники необходимо варить небольшими партиями и не более трех минут.

При желании, при подаче можешь посыпать их сахарной пудрой.

Вареники с шелковицей готовы. Приятного аппетита!

А если ты самостоятельно собирал(-ла) ягоды и, вероятно, теперь имеешь фиолетовые руки советуем тебе прочитать наш материал о том, как отмыть руки от шелковицы в домашних условиях.

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