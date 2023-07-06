Мінімум зусиль — максимум насолоди! Швидкий рецепт приготування вареників з шовковицею

Шовковиця — даремно недооцінена ягода у нашій країні, адже її дерева дають багато плодів з яких неї можна приготувати чимало різних та цікавих страв. Та окрім свого смаку — шовковиця ще й дуже корисна. Тому радимо тобі, поки сезон цієї ягоди у самому розпалі, приготувати з неї щось цікаве, наприклад, вареники. Вони робляться дуже швидко, а смак — неповторний!

Детальніше про те, як приготувати вареники з шовковицею, розповіли на сайті Cook.

Вареники з шовковицею: рецепт

Інгредієнти

3 склянки борошна;

150-200 мл води;

1 яйце;

4 склянки шовковиці;

0,5 склянки цукру;

дрібка солі.

Приготування

Передусім, необхідно ретельно промити ягоди шовковиці, очистити їх від плодоніжок і дати висохнути. Залиш їх на пів години у холодному місці. До речі, для цього рецепту ти можеш використовувати як чорні, так і білі плоди, а за бажання можеш їх міксувати.

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Перейдімо до тіста. Тут усе просто — змішай борошно, воду, яйце, цукор та сіль. В результаті має утворитися місце тісто.

Тепер переходимо до ліплення. Для цього потрібно поділити тісто на частини й кожну з них розкатати качалкою, щоб воно стало тонким. Вирізаємо кола, після чого у кожне з них додай шовковицю і зліпи вареник.

Такі вареники необхідно варити невеликими партіями й не більше трьох хвилин.

За бажання, при подачі можеш посипати їх цукровою пудрою.

Вареники з шовковицею готові. Смачного!

А якщо ти самостійно збирав (-ла) ягоди і, ймовірно, тепер маєш фіолетові руки радимо тобі прочитати наш матеріал про те, як відмити руки від шовковиці у домашніх умовах.

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