Клубника с сыром или гречка с салом? Варианты летних перекусов от известных украинских шеф-поваров

Шеф-повара всегда умеют удивить своих гостей изысканными блюдами. Но на удивление им самим, времени иногда не хватает на полноценный обед или ужин, поэтому на помощь приходит понятие перекусов.

Хотя мы все бывает любим перехватить что-то вкусное и сытное, чтобы скорее вернуться к более интересным делам: большому количеству работы или развлечениям на отдыхе. Так что новые идеи для перекуса никогда не помешают.

Поэтому за кулисами шоу Кто сверху? шеф-повара Алекс Якутов, Евгений Клопотенко, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский рассказали, что их спасает от голода в жару.

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Алекс Якутов

Шеф-повар Алекс Якутов делится, что для него любимая еда в жару — это сезонные фрукты и овощи. Особое место в сердце занимает арбуз, из которого кулинар любит готовить жаренный на гриле стейк с бальзамическим кремом, орехами и сыром.

Это невозможно вкусно!

Кроме того, одним из самых любимых перекусов для Алекса Якутова остаются брускеты с томатами.

— Я беру хлеб на закваске, обжариваю ломтики на оливковом масле до румяности и натираю их чесноком. Затем нарезаю один томат полукольцами, а другой раздавливаю руками в тарелку, туда же добавляю соль, оливковое масло, немного базилика и все перемешиваю. Выкладываю эту смесь на поджаренные ломтики, кладу порезанный томат. По желанию еще добавляю один анчоус. Посыпаю брускеты мягким сыром Пекорино и наслаждаюсь перекусом!

Евгений Клопотенко

Какими бы ни казались причудливыми рецепты от Евгения Клопотенко, но сам кулинар порой предпочитает простые блюда. Так, шеф-повар из-за нехватки времени выбрал для себя самый вкусный и полезный перекус — гречку со сливочным маслом.

— Я выбрал гречку, но это может быть и рис, и пшеница, и запеченный картофель, и ржаной цельнозерновой хлеб. Просто важно понимать, что перекус должен быть качественным! А для функционирования организма требуются углеводы.

Если вы купите колбасу, то это будет некачественно, а 200 граммов гречки — суперполезно, супервкусно и суперкруто!

Ольга Мартыновская

Кулинар Ольга Мартыновская рассказывает, что больше в качестве перекуса любит сэндвичи, ведь они могут иметь множество вариаций. Можно взять только любимый хлеб, крем-сыр и просто твердый сыр или слабосоленый лосось.

Вот такого маленького сандвича мне лично всегда хватает на два-три часа продуктивного труда.

Хочется чего-нибудь еще более простого? Тогда Ольга Мартыновская советует попытаться соединить томат и кусок моцареллы или бурату. Их также можно заправить оливковым маслом.

А еще люблю кусочек хорошего домашнего сала, усыпанного специями, с домашним огурчиком.

Владимир Ярославский

А вот шеф-повар Владимир Ярославский в первую очередь, советует пить много воды. Также кулинар любит есть черешню летом и овощные салаты с разнообразной зеленью.

А еще советую попробовать такое легкое блюдо-перекус: клубника с медом и козьей рыкотой.

Еще один вариант вкусного перекуса от Владимира Ярославского — хлеб с оливковым маслом. Или можно попробовать приготовить гаспачо. Кстати, раньше Вікна делились простым рецептом этого холодного освежающего супа.

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