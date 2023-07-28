Полуниця з сиром чи гречка з салом? Варіанти літніх перекусів від відомих українських шеф-кухарів

Шеф-кухарі завжди вміють здивувати своїх гостей вишуканими стравами. Та на диво їм самим, часу іноді не вистачає на повноцінний обід чи вечерю, тому на допомогу приходить поняття перекусів.

Хоча ми всі буває полюбляємо перехопити щось смачне та ситне, щоб швидше повернутися до більш цікавих справ: чи то великої кількості роботи, чи розваг на відпочинку. Тож нові ідеї для перекусу ніколи не будуть на заваді.

Тому за лаштунками шоу Хто зверху? шеф-кухарі Алекс Якутов, Євген Клопотенко, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський розповіли, що їх рятує від голоду в спеку.

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Алекс Якутов

Шеф-кухар Алекс Якутов ділиться, що для нього улюблена їжа у спеку — це сезонні фрукти та овочі. Особливе місце у серці займає кавун, з якого кулінар любить готувати підсмажений на грилі стейк з бальзамічним кремом, горіхами та сиром.

Це нереально смачно!

Крім того, одним з найбільш улюблених перекусів для Алекса Якутова залишаються брускети з томатами.

— Я беру хліб на заквасці, обсмажую скибки на оливковій олії до рум’яності й натираю їх часником. Потім нарізаю один томат півкільцями, а інший розчавлюю руками в тарілку, туди ж додаю сіль, оливкову олію, трохи базиліка і все перемішую. Викладаю цю суміш на підсмажені скибки, кладу порізаний томат. За бажанням, ще додаю один анчоус. Посипаю брускети м’яким сиром типу Пекоріно і насолоджуюся перекусом!

Євген Клопотенко

Якими б не видавались вигадливими рецепти від Євгена Клопотенка, але сам кулінар часом віддає перевагу простим стравам. Так шеф-кухар через брак часу обрав для себе найбільш смачний та корисний перекус — гречку з вершковим маслом.

— Я обрав гречку, але це може бути й рис, і пшениця, і запечена картопля, і житній цільнозерновий хліб. Просто важливо розуміти, що перекус має бути якісним! А для функціонування організму потрібні вуглеводи.

Якщо ви купите ковбасу, то це буде неякісно, а 200 грамів гречки — суперкорисно, суперсмачно і суперкруто!

Ольга Мартиновська

Кулінарка Ольга Мартиновська розповідає, що найбільше як перекус полюбляє сендвічі, адже вони можуть мати безліч варіацій. Можна взяти лише улюблений хліб, крем-сир та просто твердий сир чи слабосолений лосось.

Ось такого маленького сандвіча мені особисто завжди вистачає на дві-три години продуктивної праці.

Хочеться чогось ще більш простого? Тоді Ольга Мартиновська радить спробувати поєднати томат та шматок моцарели чи бурати. Їх також можна заправити оливковою олією.

А ще люблю шматочок хорошого домашнього сала, посипаного спеціями, з домашнім огірочком.

Володимир Ярославський

А ось шеф-кухар Володимир Ярославський насамперед радить зі свого досвіду пити багато води. Також кулінар любить їсти черешню влітку та овочеві салати з різноманітною зеленню.

А ще раджу скуштувати таку легеньку страву-перекус: полуниця з медом і козиною рикотою.

Ще один варіант смачного перекусу від Володимира Ярославського — хліб з оливковою олією. Або ж можна спробувати приготувати гаспачо. До речі, раніше Вікна ділились простим рецептом цього холодного супу, що освіжає.

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