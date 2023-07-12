Всего два ингредиента, а какой результат! Рецепт вишни в собственном соку на зиму

Вишня в собственном соку станет ценной находкой зимой и не только. Это просто сокровище, которое можно добавлять в выпечку, торты или просто к чаю. А из сиропа вишни можно делать компот, кисель или разные сиропы для тортов.

Чтобы приготовить вишню в собственном соку, не нужно много ингредиентов, нужно только время, чтобы вытащить косточки. Наслаждаться ягодой без них гораздо приятнее. К тому же косточки могут повредить зубы.

Мы расскажем о простом рецепте вишни в собственном соку на зиму.

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Как приготовить вишни в собственном соку

Ингредиенты:

1 кг вишни

250 г сахара

Приготовление вишни в собственном соку

Сначала надо хорошо промыть вишню и подождать, пока стечет вся вода. Далее очистить вишни от косточек. Заранее подготовить банки — простерилизовать их.

В сухую и простерилизованную полулитровую банку слоями надо выложить вишню и сахар. Равномерно распределить вишни и сахар на количество банок.

Последним слоем в банке обязательно должен быть сахар.

На дно кастрюли положить полотенце и налить воду. Поставить банки, накрытые крышкой, но не закрученные. Вода должна быть немного выше половины банки. Подождать, пока вода закипит, и стерилизовать банки около 20 минут.

Далее вытянуть банки, закрутить. Перевернуть верх дном и укутать одеялом до полного остывания.

Иногда зимой нам хочется свежей вишни, а не консервированной. Конечно, она может быть дорогой, но есть хорошая альтернатива — замороженная вишня. Ранее мы рассказывали, как правильно замораживать вишню на зиму.

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