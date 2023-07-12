Їжа та рецепти

Усього два інгредієнти, а який результат! Рецепт вишні у власному соку на зиму

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Липня 2023, 12:00
Вишня у власному соку на зиму: рецепт із цукром
Фото: Pexels

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