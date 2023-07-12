Усього два інгредієнти, а який результат! Рецепт вишні у власному соку на зиму

Вишня у власному соку стане цінною знахідкою взимку та в інші сезони. Це просто скарб, який можна додавати до випічки, тортів або просто до чаю. А з сиропу вишні можна робити компот, кисіль чи різні сиропи для тортів.

Щоб приготувати вишню у власному соку, не потрібно багато інгредієнтів, потрібен тільки час, щоб витягнути кісточки. Смакувати ягодою без них набагато приємніше. До того ж кісточки можуть пошкодити зуби.

Ми розповімо про простий рецепт вишні у власному соку на зиму.

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Інгредієнти:

1 кг вишні

250 г цукру

Приготування вишні у власному соку

Спочатку треба добре промити вишню та почекати, поки стече вся вода. Далі очистити вишні від кісточок. Заздалегідь підготувати банки — простерилізувати їх.

У суху та простерилізовану півлітрову банку шарами треба викласти вишню та цукор. Рівномірно розподілити вишні та цукор на кількість банок.

Останнім шаром у банці обов’язково має бути цукор.

На дно каструлі покласти рушник та налити воду. Поставити банки, накриті кришкою, але не закручені. Вода має бути трохи вище половини банки. Почекати, поки вода закипить, і стерилізувати банки близько 20 хвилин.

Далі витягнути банки, закрутити. Перевернути верх дном і укутати ковдрою до повного охолодження.

Інколи взимку нам хочеться свіжої вишні, а не консервованої. Звісно, вона може бути дорогою, але є хороша альтернатива — заморожена вишня. Раніше ми розповідали, як правильно заморожувати вишню на зиму.

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