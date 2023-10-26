Удиви рецепторы вкусами осени! Выпечка из тыквы — простые и интересные идеи, что приготовить

Осеннее время любят за атмосферу и ароматные блюда. Если у тебя есть тыква и хочется сладкого, мы расскажем, какая выпечка из тыквы может удивить рецепторы. Простые в приготовлении блюда ты найдешь в нашем материале.
Из тыквы можно приготовить множество блюд! Но самой вкусной получается ароматная выпечка. Вкус тыквы сочетается с корицей, гвоздикой и даже сухофруктами. Мы делимся с тобой интересными рецептами, которые ты можешь повторить дома.
Такой кекс получается очень ароматным и вкусным. А еще — он питательный. Его можно подавать к праздничному столу или лакомиться вместе с чаем. Попробуй приготовить тыквенный кекс с сухофруктами по этому рецепту.
Понадобится
Приготовление
Популярный американский пирог с корицей точно сделает атмосферным даже пасмурный вечер. Рассыпчатое тесто с кремовой начинкой отлично подойдет к чаю или кофе. Попробуй приготовить такой пирог.
Раньше мы рассказывали о пяти способах вкусно запечь тыкву.
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