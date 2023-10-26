Удиви рецепторы вкусами осени! Выпечка из тыквы — простые и интересные идеи, что приготовить

Осеннее время любят за атмосферу и ароматные блюда. Если у тебя есть тыква и хочется сладкого, мы расскажем, какая выпечка из тыквы может удивить рецепторы. Простые в приготовлении блюда ты найдешь в нашем материале.

Выпечка из тыквы: простые в приготовлении рецепты

Из тыквы можно приготовить множество блюд! Но самой вкусной получается ароматная выпечка. Вкус тыквы сочетается с корицей, гвоздикой и даже сухофруктами. Мы делимся с тобой интересными рецептами, которые ты можешь повторить дома.

Тыквенный кекс с сухофруктами

Такой кекс получается очень ароматным и вкусным. А еще — он питательный. Его можно подавать к праздничному столу или лакомиться вместе с чаем. Попробуй приготовить тыквенный кекс с сухофруктами по этому рецепту.

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Понадобится

Тыква — 500 г

500 г Мука — 250 г

250 г Яйца — 2 шт.

2 шт. Сахар — 150 г

150 г Масло растительное — 125 мл

125 мл Сухофрукты — 150 г

150 г Специи — корица, ванильный сахар и гвоздика

корица, ванильный сахар и гвоздика Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление

Тыкву помой и почисти. Нарежь ее на небольшие кусочки. Запеки тыкву в духовке при 180°C. На это уйдет около 30 минут. Когда тыква остынет, взбей ее в пюре блендером. Взбей яйца и сахар. Добавь растительное масло, взбей еще раз. Смешай тыквенное пюре с яичной массой. В другой мисочке смешай муку, разрыхлитель, добавь щепотку соли и специи. Объедини две смеси. Добавь к тесту сухофрукты. Перемешай тесто лопаткой. Форму для запекания смажь сливочным маслом, вылей в нее тесто. Поставь тыквенный кекс запекаться на 40 минут при температуре 180°C. Готово!

Тыквенный пирог с корицей

Популярный американский пирог с корицей точно сделает атмосферным даже пасмурный вечер. Рассыпчатое тесто с кремовой начинкой отлично подойдет к чаю или кофе. Попробуй приготовить такой пирог.

Понадобится

Мука — 400 г

400 г Яйца — 3 шт.

3 шт. Сахар — 200 г

200 г Сливочное масло — 250 г

250 г Тыква — 1 кг

1 кг Сливки 33% — 200 мл

200 мл Специи — корица, ванильный сахар, соль

Приготовление

Просей муку в мисочку, добавь мягкое сливочное масло и щепотку соли. Разомни все руками. Добавь яйцо и замеси тесто. Заверни тесто в пищевую пленку и положи в холодильник. Помой и почисти тыкву. Нарежь ее мелкими кубиками. Переложи тыкву в кастрюлю, залей водой, чтобы она немного покрывала содержимое. Свари тыкву и измельчи блендером в пюре. Разогрей духовку до 180°C. Раскатай тесто и сформируй круг. Перенеси его в форму для запекания. Отрежь лишние части теста. На тесто выложи слой пергамента, на пергамент положи фасоль. Выпекай тесто 20 минут. После этого убери фасоль и пергамент. К тыквенному пюре добавь сливки, корицу и ванильный сахар, еще два яйца. Взбей все венчиком или миксером. Вылей начинку в запеченное тесто. Выпекай пирог еще час. Готово!

Раньше мы рассказывали о пяти способах вкусно запечь тыкву.

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