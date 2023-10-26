Здивуй рецептори смаками осені! Випічка з гарбуза — прості та цікаві ідеї, що приготувати

Осінню пору люблять за атмосферу та ароматні страви. Якщо у тебе є гарбуз і хочеться солодкого, ми розповімо, яка випічка з гарбуза може здивувати рецептори. Прості в приготуванні страви ти знайдеш у нашому матеріалі.
З гарбуза можна приготувати безліч страв! Але найсмачнішою виходить ароматна випічка. Смак гарбуза поєднується з корицею, гвоздикою та навіть сухофруктами. Тож ми ділимося з тобою цікавими рецептами, які ти можеш повторити вдома.
Такий кекс виходить дуже ароматним і смачним. А ще — він поживний. Його можна подавати до святкового столу або ласувати разом з чаєм. Спробуй приготувати гарбузовий кекс із сухофруктами за цим рецептом.
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Приготування
Популярний американський пиріг з корицею точно зробить атмосферним навіть похмурий вечір. Розсипчасте тісто з кремовою начинкою смакуватиме до чаю чи кави. Спробуй приготувати такий пиріг.
Раніше ми розповідали про п’ять способів смачно запекти гарбуз.
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