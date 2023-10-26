Здивуй рецептори смаками осені! Випічка з гарбуза — прості та цікаві ідеї, що приготувати

Осінню пору люблять за атмосферу та ароматні страви. Якщо у тебе є гарбуз і хочеться солодкого, ми розповімо, яка випічка з гарбуза може здивувати рецептори. Прості в приготуванні страви ти знайдеш у нашому матеріалі.

Випічка з гарбуза: прості в приготуванні рецепти

З гарбуза можна приготувати безліч страв! Але найсмачнішою виходить ароматна випічка. Смак гарбуза поєднується з корицею, гвоздикою та навіть сухофруктами. Тож ми ділимося з тобою цікавими рецептами, які ти можеш повторити вдома.

Гарбузовий кекс із сухофруктами

Такий кекс виходить дуже ароматним і смачним. А ще — він поживний. Його можна подавати до святкового столу або ласувати разом з чаєм. Спробуй приготувати гарбузовий кекс із сухофруктами за цим рецептом.

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Знадобиться

Гарбуз — 500 г

Борошно — 250 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 150 г

Олія — 125 мл

Сухофрукти — 150 г

Спеції — кориця, ванільний цукор та гвоздика

Розпушувач — 1 ч.л.

Приготування

Гарбуз помий та почисть. Наріж його на невеликі шматочки. Запечи гарбуз у духовці за 180°C. На це знадобиться близько 30 хвилин. Коли гарбуз охолоне, збий його у пюре блендером. Збий яйця та цукор. Додай олію, збий ще раз. Змішай гарбузове пюре з яєчною масою. В іншій мисочці змішай борошно, розпушувач, додай дрібку солі та спеції. Об’єднай дві суміші. Додай до тіста сухофрукти. Перемішай тісто лопаткою. Форму для запікання змаж вершковим маслом, вилий у неї тісто. Постав гарбузовий кекс запікатися на 40 хвилин за температури 180°C. Готово!

Гарбузовий пиріг з корицею

Популярний американський пиріг з корицею точно зробить атмосферним навіть похмурий вечір. Розсипчасте тісто з кремовою начинкою смакуватиме до чаю чи кави. Спробуй приготувати такий пиріг.

Знадобиться

Борошно — 400 г

Яйця — 3 шт.

Цукор — 200 г

Вершкове масло — 250 г

Гарбуз — 1 кг

Вершки 33% — 200 мл

Спеції — кориця, ванільний цукор, сіль

Приготування

Просій борошно у мисочку, додай м’яке вершкове масло та дрібку солі. Розімни усе руками. Додай яйце та заміси тісто. Загорни тісто у харчову плівку та поклади у холодильник. Помий та почисть гарбуз. Наріж його дрібними кубиками. Переклади гарбуз у каструлю, залий водою, щоб вона трохи покривала вміст. Звари гарбуз та подрібни блендером у пюре. Розігрій духовку до 180°C. Розкочуй тісто та сформуй коло. Перенеси його у форму для запікання. Відріж зайві частини тіста. На тісто виклади шар пергаменту, на пергамент поклади квасолю. Випікай тісто 20 хвилин. Після цього прибери квасолю та пергамент. До гарбузового пюре додай вершки, корицю та ванільний цукор, ще два яйця. Збий усе вінчиком або міксером. Вилий начинку у запечене тісто. Випікай пиріг ще годину. Готово!

Раніше ми розповідали про п’ять способів смачно запекти гарбуз.

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