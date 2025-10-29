Стиль жизни Еда и рецепты

Шоколад с личинками: в Украине появилась экзотическая новинка, удивившая людей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 октября 2025, 12:00 2 мин.
жуколад
Фото Twitter

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь