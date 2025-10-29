Шоколад с личинками: в Украине появилась экзотическая новинка, удивившая людей

В сети магазинов Аврора появился необычный шоколадный батончик под названием Жуколад, содержащий настоящие жареные личинки жуков-зофобасов. Продукт, разработанный в коллаборации с Milk Bar и рестораном Китайский привет, вызвал бурную дискуссию в социальных сетях.

Некоторые считают его экзотическим деликатесом, а другие – шокирующим экспериментом. Но действительно ли там жуки, и безопасно ли это есть – читай в материале.

Жуколад: новинка, разорвавшая украинское инфопространство

Жуколад — это шоколадный батончик с хрустящей начинкой, где личинки зофобасов (известные как мучные черви) составляют всего 2% от общей массы. Остальная часть включает шоколадную глазурь, арахисовую начинку, тесто катаифи, сахар, какао, лактозу, соевый лецитин и ароматизаторы.

Личинки — жареные, что делает их съедобными и хрустящими, подобно популярным снекам в азиатских странах. Продукт доступен только в Киеве и Львове, в магазинах Аврора и в ресторанах Китайский привет, с 28 октября по 20 ноября, в ограниченном количестве. Цена — 49 гривен, что не слишком высока цена для такого деликатеса.

Идея Жуколада позиционируется как вау-продукт, сбивающий с толку и предлагающий что-то новое в десертах. По словам производителей, мир меняется, и десерты тоже — личинки зофобасов являются источником белка, популярным во многих культурах.

В социальных сетях пользователи реагируют по-разному: от энтузиазма до шуток и отвращения. Некоторые отмечают, что появление такого продукта накануне Гэлловина придает ему жуткий шарм.

Блогер Михаил Кинащук сделал собственный обзор новинки Авроры:

Личинки зофобасов абсолютно безопасны для употребления, если они правильно приготовлены. Они часто используются в качестве корма для животных, но в жареном виде становятся частью пищи во многих странах Азии и Европы.

Реакции украинцев разделились: одни готовы попробовать новинку как экзотический опыт, другие считают ее неприемлемой.

