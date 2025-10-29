Шоколад з личинками: в Україні з’явилась екзотична новинка, що здивувала людей

У мережі магазинів Аврора з’явився незвичайний шоколадний батончик під назвою Жуколад, який містить справжні смажені личинки жуків-зофобасів. Продукт, розроблений у колаборації з Milk Bar та рестораном Китайський привіт, викликав бурхливу дискусію в соціальних мережах.

Дехто вважає його екзотичним делікатесом, а інші — шокуючим експериментом. Але чи дійсно там жуки, і чи безпечно це їсти — читай у матеріалі.

Жуколад: новинка, що розірвала український інфопростір

Жуколад — це шоколадний батончик з хрусткою начинкою, де личинки зофобасів (відомі як мучні черв’яки) становлять лише 2% від загальної маси. Решта складу включає шоколадну глазур, арахісову начинку, тісто катаїфі, цукор, какао, лактозу, соєвий лецитин та ароматизатори.

Личинки — смажені, що робить їх їстівними та хрусткими, подібно до популярних снеків в азійських країнах. Продукт доступний лише в Києві та Львові, в магазинах Аврора та ресторанах Китайський привіт, з 28 жовтня по 20 листопада, в обмеженій кількості. Ціна — 49 гривень, що не є надто високою ціною для такого делікатесу.

Ідея Жуколаду позиціонується як вау-продукт, який збиває з пантелику і пропонує щось нове в десертах. За словами виробників, світ змінюється, і десерти теж — личинки зофобасів є джерелом білка, популярним у багатьох культурах.

У соціальних мережах користувачі реагують по-різному: від ентузіазму до жартів і відрази. Деякі відзначають, що поява такого продукту напередодні Гелловіну додає йому моторошного шарму.

Блогер Михайло Кінащук зробив власний огляд на новинку Аврори:

Личинки зофобасів абсолютно безпечні для вживання, якщо вони правильно приготовані. Вони часто використовуються як корм для тварин, але в смаженому вигляді стають частиною їжі в багатьох країнах Азії та Європи.

Реакції українців розділилися: одні готові спробувати новинку як екзотичний досвід, інші вважають її неприйнятною.

