Стиль життя Їжа та рецепти

Шоколад з личинками: в Україні з’явилась екзотична новинка, що здивувала людей

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Жовтня 2025, 12:00 2 хв.
жуколад
Фото Twitter

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь