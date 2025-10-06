Едва не погибла от купания в озере: девушка заразилась опасной бактерией в воде

17-летняя Анастасия чуть не погибла после купания в озере. Все из-за опасной бактерии, которую она подхватила в водоеме. В сочетании с двумя вирусными инфекциями болезнь чуть не унесла ее жизнь.

Печень девушки потерпела критическое поражение. В Первом медицинском объединении Львова рассказали, как удалось спасти Анастасию.

Заразилась бактерией от купания в озере: история 17-летней Насти

В последний месяц лета студентка уехала с мамой на отдых в Тернополь. Когда купалась в центральном озере города, случайно проглотила воду. В этот момент, вероятно, бактерия попала в ее организм.

Инкубационный период длился почти две недели. Далее у Анастасии поднялась температура до 40°C и появилась боль в горле. Она обратилась к врачу, однако ее состояние резко ухудшилось.

У пациентки была обнаружена генерализованная инфекция. В озере она инфицировалась лептоспирой, которую в воду могли занести зараженные птицы или грызуны. У девушки развился лептоспироз.

Параллельно организм Насти поразили еще другие вирусные инфекции: цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барра. Вместе с лептоспирозом они привели к тяжелому поражению печени.

Печень практически перестала функционировать, а уровень белков, отвечающих за свертываемость крови, сильно снизился. Это угрожало опасными кровотечениями.

— Из-за поражения печени уровень альбумина критически упал, в результате чего начала накапливаться жидкость у сердца и легких. Мы даже рассматривали возможность трансплантации печени от отца, срочно приехавшего с военной службы, — рассказала заведующая Центром педиатрии Больницы Святого Николая Яна Долинна.

В течение трех недель врачи боролись за жизнь Анастасии и проводили интенсивное лечение. Она принимала противовирусные и антибактериальные препараты, а для восстановления показателей крови ей переливали плазму и альбумин.

К счастью, состояние девушки удалось стабилизировать, так что трансплантация не понадобилась. Из-за болезни Настя пропустила свое первое студенческое 1 сентября. Однако опасность уже позади.

Медики отмечают, что если бы семья обратилась за помощью позже, все могло бы закончиться полиорганной недостаточностью (отказом нескольких органов) и даже смертью. Сейчас состояние девушки уже удовлетворительное.

Отметим, что лептоспироз — это острая инфекционная болезнь из группы зоонозов, симптомами которой являются лихорадка, общая интоксикация, поражение почек, печени, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также геморрагический синдром.

Ранее мы рассказывали, как львовским медикам удалось спасти девушку, которая с тяжелыми ожогами приехала из Польши.

