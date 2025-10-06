Ледь не загинула від купання в озері: дівчина заразилась небезпечною бактерією у воді

17-річна Анастасія ледь не загинула після купання в озері. Все через небезпечну бактерію, яку вона підхопила у водоймі. У поєднанні з двома вірусними інфекціями хвороба ледь не забрала її життя.

Печінка дівчини зазнала критичного ураження. У Першому медичному об’єднанні Львова розповіли, як вдалося врятувати Анастасію.

В останній місяць літа студентка поїхала з мамою на відпочинок у Тернопіль. Коли купалась у центральному озері міста, випадково ковтнула воду. Саме тоді, ймовірно, бактерія потрапила в її організм.

Інкубаційний період тривав майже два тижні. Далі в Анастасії піднялась температура до 40°C та з’явився біль у горлі. Вона звернулась до лікаря, проте її стан різко погіршився.

У пацієнтки виявили генералізовану поєднану інфекцію. В озері вона інфікувалась лептоспірою, яку у воду могли занести заражені птахи або гризуни. В дівчини розвинувся лептоспіроз.

Паралельно організм Насті уразили ще інші вірусні інфекції: цитомегаловірус і вірус Епштейна-Барра. Разом із лептоспірозом вони призвели до тяжкого ураження печінки.

Печінка практично перестала функціонувати, а рівень білків, які відповідають за згортання крові, дуже знизився. Це загрожувало небезпечними кровотечами.

— Через ураження печінки рівень альбуміну критично впав, внаслідок чого почала накопичуватися рідина біля серця та в легенях. Ми навіть розглядали можливість трансплантації печінки від батька, який терміново приїхав із військової служби, — розповіла завідувачка Центру педіатрії Лікарні Святого Миколая Яна Долинна.

Протягом трьох тижнів лікарі боролися за життя Анастасії та проводили інтенсивне лікування. Вона вживала противірусні та антибактеріальні препарати, а для відновлення показників крові їй переливали плазму та альбумін.

На щастя, стан дівчини вдалося стабілізувати, тож трансплантація не знадобилась. Через хворобу Настя пропустила своє перше студентське 1 вересня. Проте небезпека вже позаду.

Медики наголошують, що якби родина звернулась за допомогою пізніше, все могло б закінчитися поліорганною недостатністю (відмовою декількох органів) та навіть смертю. Зараз стан дівчини вже задовільний.

Зауважимо, що лептоспіроз — це гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, симптомами якої є гарячка, загальна інтоксикація, ураження нирок, печінки, серцево-судинної та нервової системи, а також геморагічний синдром.

Раніше ми розповідали, як львівським медикам вдалося врятувати дівчину, яка з важкими опіками тіла приїхала з Польщі.