Почему люди выбирают одиночество и при чем здесь ИИ — исследование

В канун новогодних праздников, традиционно считающихся временем для семейного уюта и романтических встреч, психологи констатируют глобальные изменения в структуре общества. Согласно последним данным, количество людей, живущих без пары, за последние 50 лет удвоилось.

Сегодня в развитых странах мира у 50% мужчин и 41% женщин нет постоянного партнера — в чем причина и к чему здесь ИИ читай в материале.

Почему мы выбираем одиночество

Рост количества одиноких людей имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, это свидетельствует о финансовой независимости (особенно среди женщин) и возможности сознательно выбирать свой путь без давления традиционных сценариев.

Люди становятся более требовательными к выбору партнера, ориентируясь на собственные приоритеты, а не на социальное одобрение.

С другой стороны, культ идеальных образов, использование фильтров и цифровое выгорание создают нереалистичные ожидания. Это приводит к тому, что реальные встречи часто оканчиваются разочарованием, поскольку живые люди не соответствуют своим картинкам в сети.

Как ИИ связан с увеличением одиноких людей

Несмотря на это, растет популярность в разговорах и развитии романтических отношений с ИИ-ботами. Исследования показывают, что 7% молодых одиноких людей готовы рассмотреть возможность ИИ-романтики.

Психотерапевт Кайл Д. Киллиан выражает обеспокоенность этой тенденцией: общение с ИИ, где не нужны эмпатия, компромиссы или согласие партнера, может начать развивать эгоцентризм и нетерпимость к чужим мнениям.

Отсутствие необходимости учитывать чувство другого может привести к атрофии социальных навыков в реальной жизни.

Раньше мы писали, почему женщины все реже показывают партнеров в Instagram — читай в материале, в чем основная причина.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!