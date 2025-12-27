Стиль жизни Здоровье и красота

Почему люди выбирают одиночество и при чем здесь ИИ — исследование

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 декабря 2025, 16:00 2 мин.
почему одиночество так распространено
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь