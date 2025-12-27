Чому люди обирають самотність та до чого тут ШІ — дослідження

Напередодні новорічних свят, які традиційно вважаються часом для сімейного затишку та романтичних зустрічей, психологи констатують глобальні зміни у структурі суспільства. Згідно з останніми даними, кількість людей, які живуть без пари, за останні 50 років подвоїлася.

Сьогодні у розвинених країнах світу близько 50% чоловіків та 41% жінок не мають постійного партнера — у чому причина та до чого тут ШІ читай у матеріалі.

Чому ми обираємо самотність

Зростання кількості одиноких людей має як позитивні, так і негативні аспекти. З одного боку, це свідчить про фінансову незалежність (особливо серед жінок) та можливість свідомо обирати свій шлях без тиску традиційних сценаріїв.

Люди стають більш вибагливими до вибору партнера, орієнтуючись на власні пріоритети, а не на соціальне схвалення.

З іншого боку, культ ідеальних образів, використання фільтрів та цифрове вигорання створюють нереалістичні очікування. Це призводить до того, що реальні зустрічі часто закінчуються розчаруванням, оскільки живі люди не відповідають своїм картинкам в мережі.

Як ШІ пов’язаний зі збільшенням людей, які одинокі

Попри це, зростає популярність до розмов та розвитку романтичних стосунків із ШІ-ботами. Дослідження показують, що 7% молодих одиноких людей готові розглянути можливість робо-романтики.

Психотерапевт Кайл Д. Кілліан висловлює занепокоєння щодо цієї тенденції: спілкування з ШІ, де не потрібні емпатія, компроміси чи згода партнера, може почати розвивати егоцентризм та нетерпимість до чужих думок.

Відсутність необхідності враховувати почуття іншого може призвести до атрофії соціальних навичок у реальному житті.

Раніше ми писали, чому жінки все рідше показують партнерів в Instagram — читай у матеріалі, у чому основна причина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!