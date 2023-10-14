Здоровье и красота

Можно ли вылечить аллергию? Рассказываем, что такое АСИТ и как работает эта терапия

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 октября 2023, 10:00
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Фото: Pexels

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