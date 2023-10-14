Можно ли вылечить аллергию? Рассказываем, что такое АСИТ и как работает эта терапия

Много людей страдают от аллергии, в частности их состояние обостряется в сезон цветения растений.

Есть лекарства, которые способны облегчить симптомы аллергии, человек будет чувствовать себя лучше определенный период времени.

Но некоторые пытаются лечить аллергию. Для этого используют аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), о ней рассказывают в National Center for Biotechnology Information. Она позволяет значительно уменьшить клинические проявления заболевания, поэтому уменьшается доза противоаллергических препаратов. Иногда человек вообще может перестать их использовать.

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Что такое АСИТ-терапия

Сейчас в мире практикуют АСИТ-терапию. Инъекциями вводят в плечо пациента небольшое количество аллергена. Это позволяет организму привыкнуть к аллергену, поэтому иммунная система со временем уменьшает ответ на аллерген.

С течением времени пациенту могут увеличивать дозу аллергена. Это помогает снизить или избежать аллергических реакций при контакте с настоящим аллергеном.

Использование АСИТ предотвращает развитие тяжелых форм аллергии, в частности анафилактического шока, отека Квинке или астмы. Кроме этого, это помогает предотвратить распространение аллергической реакции на другие виды аллергенов.

Впрочем, АСИТ также имеет противопоказания. Абсолютными противопоказаниями являются возраст пациента (нельзя делать эту терапию до двух лет), плохо контролируемая или неконтролируемая бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания в активной форме, СПИД и злокачественные новообразования.

Может ли АСИТ не подействовать

В некоторых случаях АСИТ может быть не эффективна:

неправильно поставленный диагноз или выбор неподходящих аллергенов;

ошибки в проведении самой процедуры могут повлиять на результаты. Важно соблюдать правильную методику и дозировку при введении аллергена;

неготовность пациента выполнять рекомендации врача, в том числе ограничить контакт с аллергеном или принимать лекарства.

Также следует заметить, что АСИТ подходит не для всех видов аллергий. Для этой терапии подбирают аллергены, которых невозможно или почти невозможно избежать: пыльца, клещи, домашняя пыль, споры грибов, укусы насекомых и т.д.

Чаще всего люди страдают от сезонной аллергии. Ранее мы рассказывали о симптомах и лечении сезонной аллергии.

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