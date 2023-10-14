Здоров'я та краса

Чи можна вилікувати алергію? Розповідаємо, що таке АСІТ та як працює ця терапія

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Жовтня 2023, 10:00
Алерген-специфічна імунотерапія: що це таке та як допомагає при алергії
Фото: Pexels

Більше новин
Карта бойових дій
Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
синдром подразненого кишечника
Їжа тут ні до чого. Причини, симптоми, лікування синдрому подразненого кишківника
Чи можна вилікувати алергію? Розповідаємо, що таке АСІТ та як працює ця терапія
Розміром з Північну Америку! Над полюсом утворилася озонова діра — чи небезпечно це
крок месьє
Цікавий і надзвичайно простий сніданок: рецепт крок-месьє від Ектора Хіменеса-Браво
Дивитись більше

Матеріали по темі

синдром подразненого кишечника
Їжа тут ні до чого. Причини, симптоми, лікування синдрому подразненого кишківника
шлях медичної евакуації
Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування
Чи можна пити етиловий спирт
Безпечно чи ні? Чи можна пити медичний спирт людині
епідсезон
Тішитись чи боятись показників? Що відомо про епідсезон в Україні та скільки людей захворіло на ГРВІ

Відео
Карта бойових дій

Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування
0:04:32
Новини Ізраїлю сьогодні
Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:02:40
Красногорівка
Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
українські захисники
Заїхати безпечно в місто — майже неможливо: як українські захисники утримують позиції на Сході
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перекидають тисячі військ та техніку. До чого готуються російські окупанти у Маріуполі
Більше відео
синдром подразненого кишечника
Читати далі
Їжа тут ні до чого. Причини, симптоми, лікування синдрому подразненого кишківника

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь