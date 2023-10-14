Чи можна вилікувати алергію? Розповідаємо, що таке АСІТ та як працює ця терапія

Багато людей страждають на алергію, зокрема їхній стан загострюється у сезон цвітіння рослин.

Існують ліки, які здатні полегшити симптоми алергії, людина почуватиметься краще певний період часу.

Утім, дехто намагається лікувати алергію. Для цього використовують алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ), про неї розповідають в National Center for Biotechnology Information. Вона дозволяє значно зменшити клінічні прояви захворювання, через це зменшується доза протиалергічних препаратів. Інколи людина взагалі може перестати їх використовувати.

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Що таке АСІТ-терапія

Зараз у світі практикують АСІТ-терапію. Ін’єкціями вводять в плече пацієнта невелику кількість алергену. Це дає змогу організму звикнути до алергену, тому імунна система з часом зменшує відповідь на алерген.

З часом пацієнту можуть збільшувати дозу алергену. Це допомагає зменшити або уникнути алергічних реакцій при контакті зі справжнім алергеном.

Використання АСІТ запобігає розвитку важких форм алергії, зокрема анафілактичного шоку, набряку Квінке або астми.

Крім цього, це допомагає запобігти поширенню алергічної реакції на інші види алергенів.

Утім, АСІТ також має протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є вік пацієнта (не можна робити цю терапію до двох років), погано контрольована або неконтрольована бронхіальна астма, аутоімунні захворювання в активній формі, СНІД та злоякісні новоутворення.

Чи може АСІТ не подіяти

У деяких випадках АСІТ може бути не ефективною:

неправильно поставлений діагноз або вибір невідповідних алергенів;

помилки у проведенні самої процедури можуть вплинути на результати. Важливо дотримуватися правильної методики та дозування під час введення алергену;

неготовність пацієнта виконувати рекомендації лікаря, зокрема обмежити контакт з алергеном чи приймати ліки.

Також варто зауважити, що АСІТ підходить не для всіх видів алергій. Для цієї терапії підбирають алергени, яких неможливо чи майже неможливо уникнути: пилок, кліщі, домашній пил, спори грибів, укуси комах тощо.

Найчастіше люди страждають на сезонну алергію. Раніше ми розповідали про симптоми та лікування сезонної алергії.

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