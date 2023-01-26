Здоровье и красота
Партнерский материал

Методы борьбы с гипертонией: какие БАДы могут понизить артериальное давление

Елена Яковлева, редактор сайта 26 января 2023, 17:30
БАДи для зниження тиску: перелік добавок від підвищеного тиску
Фото: Pexels

Больше новостей
Мариуполь до и после войны
Мариуполь: город-призрак. Как сейчас живут местные после прихода “русского мира”
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Разлад харчової поведінки: що це, прояв та методи лікування РХП
Похудение на грани жизни и смерти. Что такое расстройства пищевого поведения и чем они опасны
Вручили повестку на блокпосту что делать
Повестки на блокпостах: законность, необходимость и что делать дальше
Смотреть больше

Материалы по теме

Полезные и вредные жиры
“Хочу немного похудеть к весне, планирую уменьшить жиры. Все ли они вредны?”
Аналізи
Индекс Homa повышен: что делать и почему так происходит
Випадіння волосся після пологів: що робити
В поисках потерянного объема и сияния — почему выпадают волосы после родов и что с этим делать
Пересадили легкие
Историческая операция: во Львове пересадили легкие от посмертного донора

Видео
Літак

Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
0:03:16
Світові політики про підтримку України: хто та як підтримує
Мир в Украине зависит от поддержки и поставок оружия! Что говорят европейские политики о помощи нашей стране
0:03:11
оксана шелудченко
Спасла из-под обстрелов 86 животных: история зооволонтера из Донбасса
0:05:59
Наступление россиян
Приоритетом остается Восток: Мусиенко о новом наступлении россиян и планах оккупантов
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:02
Карта бойових дій в Україні 26.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:39
Бобер
Зубастые партизаны. Как животные усиливают нашу границу с Беларусью
0:03:23
іпсотерапія
Ты отвлекаешься от военного дела: как в Киевской области защитники проходят реабилитацию с помощью иппотерапии
0:05:35
Бурштин
Янтарная война закончилась! Как восстанавливают леса Ровенской области после “копателей”
0:05:00
Юрій Васецький
Не просто герой! Как тренер спас две семьи прямо с места трагедии в Днепре
Больше видео
Как хранить продукты без холодильника?
Читать дальше
Как хранить продукты без холодильника — советы кулинара Жени Клопотенко

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь