Методы борьбы с гипертонией: какие БАДы могут понизить артериальное давление

БАДы от давления помогут снизить давление без нанесения вреда организму. Многие люди страдают повышенным артериальным давлением, тем более при эмоциональной нагрузке на организм в условиях войны.

Также среди распространенных причин гипертонии: избыточный вес, недостаточная физическая активность, плохое питание, заболевания почек, сахарный диабет и прием определенных лекарств.

С помощью натуральных БАДов можно привести давление в норму. Специалисты Stylus.ua рассказывают о наиболее действенных биодобавках от гипертонии.

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Методы борьбы с гипертонией

Степень гипертонии и препараты для ее лечения определяет только врач. При гипертонии первой степени чаще всего достаточно исключить вредные продукты из рациона, подобрать физические нагрузки, чаще находиться на свежем воздухе и контролировать давление с помощью тонометра.

Для лечения умеренной и тяжелой гипертонической болезни врач назначает перечень лекарств для контроля давления. Чаще всего это два или более препарата разного класса.

Традиционно используют бета-блокаторы и альфа-блокаторы, диуретики и ингибиторы, блокаторы рецепторов ангиотензина и кальциевых каналов, вазодилататоры.

Кроме традиционных лекарств, для понижения давления эффективными считаются пищевые добавки и БАДы. Это вещества натурального или синтетического происхождения.

Наиболее действенными в борьбе с гипертонией считаются следующие биодобавки.

Магний

Согласно статистическим данным, до 60% взрослых потребляют недостаточно магния. А это вещество принимает участие в сотнях биохимических реакций, в том числе выступает в качестве блокатора кальциевых каналов.

Чем полезен магний при высоком давлении:

при употреблении 500–1000 мг магния можно снизить давление на 2–5 мм рт. ст.;

магний уменьшает боли в суставах;

способствует росту и здоровью костей;

нормализует сердечный ритм;

поддерживает нормальный уровень сахара в крови и устраняет мышечные судороги.

Витамин С

Аскорбиновая кислота имеет ряд полезных свойств, среди которых снижение давления. Низкий уровень витамина С в организме связан с повышением АД.

Кроме того, регулярное употребление аскорбиновой кислоты способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для снижения давления рекомендованная доза в сутки 500–1000 мг.

Омега 3

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) повышают эластичность сосудов, снижают уровень “плохого” холестерина, уменьшая риск развития атеросклероза, а также понижают вероятность развития тромбоза.

Омега 3 способствует сохранению нормального кровяного давления и сердечного ритма. Кроме того, ПНЖК имеют ряд других полезных свойств:

укрепляют иммунитет;

защищают клетки от вредного внешнего воздействия;

нормализуют гормональный фон;

улучшают состояние волос и кожи.

L-аргинин

Аминокислота L-аргинин совместно с витаминами группы В может значительно снижать артериальное давление. Это доказали неоднократные исследования. Прием L-аргинина может понижать давление на 2,7–5,4 мм рт. ст.

Коэнзим Q10

Q10 считается лучшим БАДом для поддержания здоровья сердца и сосудов. Q10, или убихинол — жирорастворимое вещество, которое участвует в синтезе АТФ.

При интенсивных психоэмоциональных и физических нагрузках количество этого вещества в организме сокращается, что вызывает снижение работоспособности, проблемы с сердцем, мышечную слабость, появление симптомов болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Прием Q10 замедляет процесс старения клеток, улучшает работу сердца и делает стенки сосудов более эластичными. Недавние исследования доказали способность этого вещества снижать артериальное давление у людей, страдающих гипертонией.

Редакция Вікна-новини советует перед приемом каких-либо лекарственных и/или медицинских средств проконсультироваться у специалиста.

Во время войны артериальное давление у человека может повышаться из-за стресса. Однако доступ к врачу имеют не все. Читай, как сбить высокое давление в домашних условиях.

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