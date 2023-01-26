Методи боротьби з гіпертонією: які БАДи можуть знизити артеріальний тиск

БАДи від тиску допоможуть знизити тиск без шкоди для організму. Багато людей страждають на підвищений артеріальний тиск, тим більше при емоційному навантаженні на організм під час війни.

Також серед поширених причин гіпертонії: надмірна вага, недостатня фізична активність, погане харчування, захворювання нирок, цукровий діабет та приймання певних ліків.

За допомогою натуральних БАДів можна привести тиск до норми. Фахівці Stylus.ua розповідають про найбільш дієві біодобавки від гіпертонії.

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Методи боротьби з гіпертонією

Ступінь гіпертонії та препарати для її лікування визначає лише лікар. При гіпертонії першого ступеня треба виключити шкідливі продукти з раціону, підібрати фізичні навантаження, частіше перебувати на свіжому повітрі і контролювати тиск за допомогою тонометра.

Для лікування помірної та тяжкої гіпертонічної хвороби лікар призначає перелік ліків для контролю тиску. Найчастіше це два або більше препаратів різного класу.

Традиційно використовують бета-блокатори та альфа-блокатори, діуретики та інгібітори, блокатори рецепторів ангіотензину та кальцієвих каналів, вазодилататори.

Крім традиційних ліків, для зниження тиску ефективними вважаються харчові добавки та БАДи. Це речовини натурального чи синтетичного походження. Найбільш дієвими у боротьбі з гіпертонією вважаються такі біодобавки.

Магній

Згідно зі статистичними даними, до 60% дорослих споживають недостатньо магнію. А ця речовина бере участь у сотнях біохімічних реакцій, зокрема виступає як блокатор кальцієвих каналів.

Чим корисний магній при високому тиску:

при вживанні 500–1000 мг магнію можна знизити тиск на 2–5 мм рт. ст.;

магній зменшує біль у суглобах;

сприяє зростанню та здоров’ю кісток;

нормалізує серцевий ритм;

підтримує нормальний рівень цукру в крові та усуває м’язові судоми.

Вітамін С

Аскорбінова кислота має низку корисних властивостей, серед яких зниження тиску. Низький рівень вітаміну С в організмі пов’язаний з підвищенням АТ.

Крім того, регулярне вживання аскорбінової кислоти сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань. Для зниження тиску рекомендована доза на добу 500–1000 мг.

Омега 3

Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) підвищують еластичність судин, знижують рівень поганого холестерину, зменшуючи ризик розвитку атеросклерозу, а також знижують імовірність розвитку тромбозу.

Омега 3 сприяє збереженню нормального кров’яного тиску та серцевого ритму. Крім того, ПНЖК мають низку інших корисних властивостей:

зміцнюють імунітет;

захищають клітини від шкідливого зовнішнього впливу;

нормалізують гормональний фон;

покращують стан волосся та шкіри.

L-аргінін

Амінокислота L-аргінін разом з вітамінами групи В може значно знижувати артеріальний тиск. Це довели неодноразові дослідження. Прийом L-аргініну може знижувати тиск до 27–54 мм рт. ст.

Коензим Q10

Q10 вважається найкращим БАДом для підтримки здоров’я серця та судин. Q10, або убіхінол — жиророзчинна речовина, яка бере участь у синтезі АТФ.

При інтенсивних психоемоційних та фізичних навантаженнях кількість цієї речовини в організмі скорочується, що спричиняє зниження працездатності, проблеми з серцем, м’язову слабкість, появу симптомів хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Прийом Q10 уповільнює процес старіння клітин, покращує роботу серця і робить стінки судин еластичнішими. Нещодавні дослідження довели здатність цієї речовини знижувати артеріальний тиск у людей, які страждають на гіпертонію.

Редакція Вікна-новини радить перед прийманням будь-яких лікарських та медичних засобів проконсультуватися у спеціаліста.

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