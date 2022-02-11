Здоровье и красота

Бахрома, перья и полупрозрачные ткани — основные тенденции с подиума Ukrainian Fashion Week на 2022 год

Анна Ткаченко, Персональный стилист, fashion-блогер 11 февраля 2022, 19:00
Ukrainian Fashion Week 2022 - основні тенденції

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