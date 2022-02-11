Бахрома, перья и полупрозрачные ткани — основные тенденции с подиума Ukrainian Fashion Week на 2022 год

Украинские дизайнеры еще раз удивили своими коллекциями. На юбилейной неделе моды, посвященной сезону весна — лето 2022, некоторые решили даже заглянуть в будущее и представить свое видение моды на осенне-зимний период.

Просматривая дефиле, нельзя не заметить, как тщательно каждый бренд проработал свою айдентику и сформировал узнаваемый почерк. Ни одна коллекция не похожа на предыдущую.

В то же время интересно отслеживать, какие элементы декора, кроя, материалов и силуэтов повторялись в разных коллекциях. Мы выбрали десять основных тенденций недели моды, которые можно использовать уже сейчас, чтобы разнообразить свой гардероб.

Бахрома

Такой элемент встречался в коллекциях брендов SIDLETSKIY, APSARA, MALVA FLOREA на топах, юбках, платьях и даже пальто. Бахрома добавляет образу динамичности и свободы, отсылая нас к стилю вестерн и свободным ковбоям.

Цвет Veri Peri

Это оттенок 2022 года, который специально разработал Институт цвета Pantone. Дизайнеры смело подхватили тренд и добавили его в свои коллекции. FRBTK, MILD POWER, KRISTINA LAPTSO предлагают оттенки фиолетового, сиреневого и лилового, которые освежат осенние луки.

Низкая посадка

Тренд родом из нулевых снова настигает модников и модниц, ведь, как известно, мода циклична. Украинские художники не стали рисковать с заниженной линией талии, но бренды SIDLETSKIY и HEART RATE показали, как она выглядит в деловых, гламурных и спортивных образах.

Прозрачные ткани

После холодов и вынужденной многослойности хочется наконец-то показать себя и позволить немного раскрепощенности. Смелые “голые” топы и блузы предлагают дизайнеры брендов PANOVE, APSARA, MALVA FLOREA, GASANOVA, SIDLETSKIY.

Однобортные жакеты

Многие модели выходили на подиум в жакетах свободного кроя, иногда с выраженными плечами, к которым мы уже привыкли. Но сейчас набирают обороты жакеты однобортного, более женственного кроя. Бренды PANOVE, DARJA DONEZZ, GASANOVA, SIDLETSKIY предлагают немного подчеркнуть талию и выделить хрупкие формы.

Корсетные топы

Курс на женственность по-прежнему преследует нас в коллекциях NICK KICHKAR, LISABO, LALLIER. Корсеты и топы, выгодно оформляющие бюст, нам предлагают носить и как отдельный элемент, и в комбинации с рубашками.

Перья

То, чего давно не было, снова просится к нам в шкаф. Невесомая отделка, живущая самостоятельной жизнью и повторяющая ваши движения, станет изюминкой даже закрытого образа. LISABO, DARJA DONEZZ, CHUPRINA, LALLIER, GASANOVA предлагают носить перья в совершенно разных форматах.

Блестки

Сияние и блеск как атрибут новогодних праздников перекочевали в повседневную жизнь. Бренды LALLIER, GASANOVA, VOROZHBYT_ZEMSKOVA это успешно доказывают.

Контрастные строчки

Вместо очередной пары стандартных джинсов обратите внимание на изделия из денима с контрастными элементами. Выглядят более интересно и необычно для будничных кэжуал аутфитов. Предлагаю вдохновиться луками из коллекции IRON THREAD, DARJA DONEZZ, ANNA GROVE, VOROZHBYT_ZEMSKOVA.

Экстра мини

Самое время задуматься о пляжной моде на отдыхе. Короткие платья и юбки мы уже видели, а как насчет микрошортов? Такие появлялись на показах CHUPRINA, MILD POWER, KRISTINA LAPTSO, HEART RATE. Соблазнительность здесь переплетается с комфортом, и такая одежда точно не приведет к неудобным ситуациям.

Украинские и мировые селебрити не устают удивлять нас новыми модными тенденциями. Для выступлений, вечеринок или для торжественного дефиле на красной дорожке они выбирают яркие и смелые образы.

Конечно, такой наряд на работу не наденешь, впрочем, взять себе на заметку уроки моды от звезд можно и нужно.