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Бахрома, пір’я та напівпрозорі тканини — основні тенденції з подіуму Ukrainian Fashion Week на 2022 рік

Анна Ткаченко, Персональний стиліст, fashion-блогерка 11 Лютого 2022, 19:00
Ukrainian Fashion Week 2022 - основні тенденції

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