Бахрома, пір’я та напівпрозорі тканини — основні тенденції з подіуму Ukrainian Fashion Week на 2022 рік

Українські дизайнери вкотре здивували своїми колекціями. На ювілейному тижні моди, присвяченому сезону весна — літо 2022, дехто вирішив навіть зазирнути у майбутнє та представити своє бачення моди на осінньо-зимовий період.

Переглядаючи дефіле, неможливо не зауважити, як ретельно кожен бренд пропрацював свою айдентику та сформував впізнаваний почерк. Жодна колекція не схожа на попередню.

Водночас цікаво відслідковувати, які елементи декору, крою, матеріалів та силуетів повторювалися у різних колекціях. Ми обрали десять основних тенденцій тижня моди, які ви можете використовувати вже зараз, щоб урізноманітнити свій гардероб.

Бахрома

Такий елемент зустрічався у колекціях брендів SIDLETSKIY, APSARA, MALVA FLOREA на топах, спідницях, сукнях та навіть пальто. Бахрома додає образу динамічності та свободи, відсилаючи нас до стилю вестерн та вільних ковбоїв.

Колір Veri Peri

Це відтінок 2022-го року, який спеціально розробив Інститут кольору Pantone. Дизайнери сміливо підхопили тренд та додали його у свої колекції. FRBTK, MILD POWER, KRISTINA LAPTSO пропонують відтінки фіолетового, бузкового та лілового, які освіжать осінні луки.

Низька посадка

Тренд родом із нульових знову наздоганяє модників і модниць, адже, як відомо, мода циклічна. Українські митці не стали ризикувати із заниженою лінією талії, але бренди SIDLETSKIY та HEART RATE показали, як вона виглядає у ділових, гламурних та спортивних образах.

Прозорі тканини

Після холодів та вимушеної багатошаровості хочеться нарешті показати себе та дозволити трохи розкутості. Сміливі “голі” топи та блузи нам пропонують дизайнери брендів PANOVE, APSARA, MALVA FLOREA, GASANOVA, SIDLETSKIY.

Однобортні жакети

Багато моделей виходили на подіум у жакетах вільного крою, іноді з вираженими плечима, до яких ми вже звикли. Та нині набирають обертів жакети однобортного, більш жіночного крою. Бренди PANOVE, DARJA DONEZZ, GASANOVA, SIDLETSKIY пропонують трохи підкреслити талію та виділити тендітні форми.

Корсетні топи

Курс на жіночність продовжує переслідувати нас у колекціях NICK KICHKAR, LISABO, LALLIER. Корсети та топи, які вигідно оформлюють бюст, нам пропонують носити і як окремий елемент, і у комбінації з сорочками.

Пір’я

Те, чого давно не було, знову проситься до нас у шафу. Невагоме оздоблення, яке живе самостійним життям і повторює ваші рухи, стане родзинкою навіть закритого образу. LISABO, DARJA DONEZZ, CHUPRINA, LALLIER, GASANOVA пропонують носити пір’я в абсолютно різних форматах.

Блискітки

Сяяння та блиск як атрибут новорічних свят перекочували у повсякденне життя. Бренди LALLIER, GASANOVA, VOROZHBYT_ZEMSKOVA це успішно доводять.

Контрастні строчки

Замість чергової пари стандартних джинсів зверніть увагу на вироби з деніму із контрастними елементами. Виглядають більш цікаво та незвичайно для буденних кежуал аутфітів. Пропоную надихнутися луками із колекції IRON THREAD, DARJA DONEZZ, ANNA GROVE, VOROZHBYT_ZEMSKOVA.

Екстра міні

Саме час задуматися про пляжну моду на відпочинку. Короткі сукні та спідниці ми вже бачили, а як щодо мікрошортів? Такі з’являлися на показах CHUPRINA, MILD POWER, KRISTINA LAPTSO, HEART RATE. Звабливість тут переплітається з комфортом, і такий одяг точно не спричинить незручних ситуацій.

Українські та світові селебріті не втомлюються дивувати нас новими модними тенденціями. Для виступів, вечірок чи для урочистого дефіле червоним хідником вони обирають яскраві та сміливі образи.

Звісно, таке вбрання на роботу не вдягнеш, утім, взяти собі на замітку уроки моди від зірок можна і треба.