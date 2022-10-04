Баланс соблюдай — проблем с пищеварением не знай: советы диетолога, как ускорить метаболизм

Как бы хотелось, чтобы каждый кусочек пищи всегда приносил только удовольствие! И чтобы никаких побочных эффектов в виде проблем с пищеварением или лишнего веса.

Кто-то может считать, что некоторым людям удалось родиться стройными. Однако в большинстве случаев дело в метаболизме. Хорошая новость в том, что его можно ускорить.

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, какие простые шаги нужно предпринять, чтобы улучшить свое питание и избавиться от проблем с пищеварением.

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Приучить желудок к режиму

В первую очередь важно наладить режим питания, поскольку наш организм очень восприимчив к таким факторам.

Если установить определенные часы для приема пищи, то со временем желудок привыкнет к этому и будет более эффективно переваривать вкусности, которые тебе так по душе.

Пей воду

Довольно часто люди из-за всех ежедневных дел забывают о простой, но от того не менее важной вещи. Конечно, каждому из нас необходимо потреблять достаточное количество воды в день.

Это нужно, чтобы организм не задерживал лишнюю жидкость, пытаясь насытить себя с помощью того, что есть. Кроме того, это может привести к набору лишнего веса.

Также важно помнить, что вода доставляет питательные вещества нашим клеткам, регулирует теплообмен и выводит продукты метаболизма.

Сохранять баланс питательных веществ

Следи за тем, чтобы в рационе было достаточное количество белка.

Еще один важный пункт списка покупок должен относиться к овощам, поскольку их необходимо добавлять к каждому основному приему пищи. О фруктах тоже не стоит забывать, поскольку они принесут организму немало витаминов.

Чтобы ускорить метаболизм, также следует добавлять в блюда любимые специи, которые придадут новых вкусов и ускорят пищеварение.

Не будут лишними продукты, богатые цинком, железом и селеном. Они будут способствовать работе щитовидной железы должным образом.

Также важно не забывать, что нашему организму нужно достаточное количество витаминов. Однако некоторые могут неразборчиво выбирать их и без совета врача идти сразу в аптеку. Поэтому читай, с кем советоваться и какие анализы сдавать, когда хочешь принимать витамины.

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