Баланс тримай — проблем із травленням не май: поради дієтологині, як прискорити метаболізм

Як би хотілось, щоб кожен шматочок їжі завжди приносив лише задоволення! І щоб жодних побічних ефектів, як-от проблеми з травленням або ж зайва вага.

Хтось може вважати, що деяким людям просто пощастило народитися стрункими. Однак здебільшого справа у метаболізмі. Гарна новина у тому, що його можна прискорити.

Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, які прості кроки потрібно зробити, щоб покращити своє харчування та позбутися проблем із травленням.

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Привчити шлунок до режиму

Насамперед важливо налагодити режим харчування, оскільки наш організм дуже чутливий до таких факторів.

Якщо встановити певні години для вживання їжі, то згодом шлунок звикне до цього та краще перетравлюватиме смаколики, які тобі так до душі.

Споживання води

Досить часто люди за усіма своїми щоденними справами забувають про просту, але від того не менш важливу річ. Звісно, що кожному з нас необхідно споживати достатню кількість води на день.

Це потрібно, щоб організм не затримував зайву рідину, намагаючись наситити себе за допомогою того, що має. Крім того, це може спричинити набір зайвої ваги.

Також важливо пам’ятати, що саме вода доставляє поживні речовини нашим клітинам, регулює теплообмін та виводить продукти метаболізму.

Зберігати баланс поживних речовин

Слідкуй за тим, щоб у раціоні було достатньо білка.

Ще один важливий пункт списку покупок має стосуватись овочів, оскільки їх необхідно додавати до кожного основного прийому їжі. Про фрукти теж не варто забувати, оскільки вони принесуть організму чимало вітамінів.

Щоб прискорити метаболізм, також варто додавати до страв улюблені спеції, які створять нові смаки та пришвидшать травлення.

Не будуть зайвими продукти, що багаті на цинк, залізо та селен, які сприятимуть належній роботі щитоподібної залози.



Також важливо не забувати, що нашому організму потрібна достатня кількість вітамінів. Однак дехто може нерозбірливо їх обирати та без поради лікаря йти одразу в аптеку. Тому читай, з ким радитися та які аналізи здавати, коли хочеш приймати вітаміни.

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