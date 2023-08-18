Не спешить, чтобы не нервничать: безопасно ли принимать успокоительные без рецепта

Иногда у людей бывает привычка самим ставить себе диагноз и заниматься самолечением. Однако часто это может поставить их здоровье под угрозу.

Поэтому семейный врач Михаил Соколовский в эфире марафона Єдині новини объяснил, почему рискованно покупать успокоительные препараты, не посоветовавшись со своим семейным врачом, и чем грозит такое самолечение.

Безопасно ли принимать успокоительные без рецепта

Мои пациенты научены тому, что самолечение опасно.

Опасно, что есть две группы лекарств, которые позиционируются как успокоительные.

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Первая группа — это так называемые “фуфломицины”, то есть препараты, не имеющие действующего вещества. Они будут действовать только в том случае, когда человек свято верит в то, что это ему поможет.

Вторая группа лекарств — это препараты, зарегистрированные как лекарства и содержащие действующие вещества. И соответственно, если действующее вещество влияет на организм, то, безусловно, возможны побочные действия.

В зависимости от того, есть ли у человека какие-либо хронические болезни, не переносит ли какие-либо препараты или компоненты, это может вызвать побочные эффекты и существенные расстройства здоровья. Поэтому врачи не советуют пациентам идти в аптеку и покупать что угодно.

Лучшим вариант будет посоветоваться с семейным врачом, который с учетом особенностей конкретного пациента выпишет успокоительный препарат. Решить этот вопрос можно даже в телефонном режиме.

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