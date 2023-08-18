Не поспішати, аби не нервувати: чи безпечно приймати заспокійливі без рецепта

Іноді у людей буває звичка самим ставити собі діагноз та займатися самолікуванням. Однак це часто може поставити їхнє здоров’я під загрозу.

Тому сімейний лікар Михайло Соколовський в ефірі марафону Єдині новини пояснив, чому ризиковано купувати заспокійливі ліки, не порадившись зі своїм сімейним лікарем, та чим загрожує таке самолікування.

Чи безпечно приймати заспокійливі без рецепта

Мої пацієнти навчені того, що самолікування небезпечне.

Небезпечно воно тим, що є дві групи ліків, які позиціонуються як заспокійливі.

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Перша група — це так звані “фуфломіцини”, тобто препарати, які не мають дієвої речовини. Вони будуть діяти лише у тому випадку, коли людина свято вірить у те, що це їй допоможе.

Друга група ліків — це препарати, які зареєстровані як ліки та містять дієві речовини. І відповідно, якщо ця речовина впливає на організм, то безумовно можливі побічні дії.

Залежно від того, чи має людина якісь хронічні хвороби, чи не переносить якісь препарати або компоненти, це може викликати побічні ефекти та суттєві розлади здоров’я. Тому лікарі не радять пацієнтам йти в аптеку та купувати будь-що.

Найкращий варіант — порадитися з сімейним лікарем, який з урахуванням особливостей конкретного пацієнта випише заспокійливий препарат. Вирішити це питання можна навіть у телефонному режимі.

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