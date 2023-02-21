Коли треба вживати заспокійливі та чи допомагають вони — пояснює психологиня

Коли ми нервуємо, нам здається, що єдиним швидким способом заспокоїтися є випити відповідні ліки. Але чи дійсно треба вживати заспокійливі та чи допомагають вони.

Психологиня Богдана Валігура розповіла, чому і коли виникає потреба у заспокійливих препаратах.

Психологиня зазначає, що є чотири умовно базові емоції, три з них відчувати неприємно: страх, гнів, сум. Лише радість може приносити приємні відчуття.

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Чи справді заспокійливі допомагають

Хоча емоції можуть бути неприємними, але страх може врятувати життя. А злість інколи може наповнювати силою та енергією. Але ці емоції можуть супроводжуватися й іншими, наприклад, постійним відчуттям тривоги. Також можемо сильно розгніватися, якщо близька людина забула про якусь дрібницю. У цей момент задається, що краще випити заспокійливе, щоб не нервувати.

— Є кілька моментів, про які варто знати, щоб ухвалити свідоме рішення:

більшість препаратів, що ти можеш купити в аптеці без рецепта не дієві;

заспокійливі препарати не діють миттєво, і тобі все одно доведеться якось давати раду емоціям 20-40 хвилин, вже після того як випив(-ла) пігулку.

Богдана Валігура каже, що, вживаючи пігулку, людина не прибирає першопричину нестачу навички керування стресом та тривогою.

— Вживаючи заспокійливі під час переживання подій, що травмують, людина ніби дистанціюється від того, що відбувається.

Вона не дає травматичному, але все ж досвіду, інтегруватись у життєву історію, — коментує психологиня.

Вона розповідає, що часто під час роботи над ускладненим переживанням втрати, дізнається, що на похороні людина була під дією заспокійливих. Вона не змогла прожити ритуал прощання.

Коли треба вживати заспокійливі

Експертка радить приймати лише ті заспокійливі, які назначає лікар-психіатр.

— Уяви, що у тебе вдома протікає батарея. І через це на килимі постійно мокра пляма.

Самовільно приймати заспокійливі — це сушити пляму феном, замість того щоб полагодити батарею, — наводить приклад експертка.

— Треба викликати сантехніка, впускати чужу людину до хати, терпіти дискомфорт під час ремонтних робіт, гроші на це витратити. Але без цього пляма не зникне. Тому не треба займатися марною витратою грошей та часу, — веде далі вона.

Психологиня підкреслює, що є спектр хвороб, які дійсно потребують медикаментозного супроводу заспокійливими, але діагностику та призначення має робити тільки професіонал.

Коли відчуваєш тривожність, можна заспокоїтися без вживання пігулок. Раніше ми розповідали про 12 технік, які допоможуть заспокоїтися.

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