Когда нужно принимать успокоительные и помогают ли они — объясняет психолог

Когда мы нервничаем, нам кажется, что единственным быстрым способом успокоиться является выпить соответствующее лекарство. Но действительно ли нужно употреблять успокоительные и помогают ли они?

Психолог Богдана Валигура рассказала, почему и когда возникает потребность в успокоительных препаратах.

Психолог отмечает, что есть четыре условно базовых эмоции, три из них испытывать неприятно: страх, гнев, печаль. Только радость может приносить приятные ощущения.

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Действительно ли успокоительные помогают

Хотя эмоции могут быть неприятными, но страх может спасти жизнь. А злость иногда может наполнять силой и энергией. Но эти эмоции могут сопровождаться и другими, например, постоянным ощущением тревоги. Также можем сильно рассердиться, если близкий человек забыл о какой-то мелочи. В этот момент кажется, что лучше выпить успокоительное, чтобы не нервничать.

— Есть несколько моментов, о которых следует знать, чтобы принять сознательное решение:

большинство препаратов, которые ты можешь купить в аптеке без рецепта не действенны;

успокаивающие препараты не действуют мгновенно, и тебе все равно придется как-то справляться с эмоциями 20-40 минут, уже после того как выпил(-ла) таблетку.

Богдана Валигура говорит, что, употребляя таблетку, человек не убирает первопричину недостатка навыка управления стрессом и тревогой.

— Употребляя успокоительное во время переживания травмирующих событий человек будто дистанцируется от происходящего.

Он не дает травматическому, но все же опыту, интегрироваться в жизненную историю, — комментирует психолог.

Она рассказывает, что часто во время работы над осложненным переживанием потери узнает, что на похоронах человек был под действием успокоительных. Он не смог прожить обряд прощания.

Когда нужно принимать успокоительное

Эксперт советует принимать только те успокоительные, которые назначает врач-психиатр.

— Представь, что у тебя дома протекает батарея. И поэтому на ковре постоянно мокрое пятно.

Самовольно принимать успокоительные — это сушить пятно феном, вместо того чтобы починить батарею, — приводит пример эксперт.

— Надо вызвать сантехника, впускать чужого человека в дом, терпеть дискомфорт во время ремонтных работ, деньги на это потратить. Но без этого пятно не исчезнет. Поэтому не надо заниматься пустой тратой денег и времени, — продолжает она.

Психолог подчеркивает, что есть спектр болезней, действительно нуждающихся в медикаментозном сопровождении успокоительных, но диагностику и назначение должен делать только профессионал.

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