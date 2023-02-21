Здоровье и красота

Когда нужно принимать успокоительные и помогают ли они — объясняет психолог

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 февраля 2023, 22:00
Коли треба вживати заспокійливі та чи допомагають вони — пояснює психологиня
Фото: Pexels

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