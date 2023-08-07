Ничего не произойдет или есть риск инфекций? Что будет, если случайно съесть плесень

Просыпаешься с утра и делаешь себе бутерброд. А потом замечаешь, что на хлебе была плесень. Что делать в этом случае? Чем опасна плесень и что будет, если съесть плесень? Читай подробно в нашем материале.

Что будет, если съесть плесень и в чем опасность для организма

Прежде всего, что нужно сделать — прекратить паниковать. Вспомни, что существуют продукты с плесенью, которые мы покупаем специально — например, сыр. А потом его едим. Но плесень на хлебе и других продуктах несколько другая.

Некоторые ее виды могут вызывать аллергические реакции и отравления. В худшем случае вместе с плесенью развиваются бактерии сальмонеллы и кишечной палочки.

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Поэтому специально потреблять продукты с плесенью не стоит, но если это произошло случайно и в небольшом количестве, мы расскажем, что делать.

Если у тебя появились симптомы одышки, тошноты, повышенной температуры и диареи, следует немедленно обратиться к врачу. Ведь существует риск заражения сальмонеллезом, другими инфекциями и отравлениями.

Если нет никаких симптомов, следует все равно выпить таблетки, чтобы нейтрализовать токсины. Подойдут гели из аптеки или активированный уголь в дозировке 1 таблетка на 10 кг веса.

Также пей много воды, чтобы ускорить выведение токсинов из организма.

Можно ли срезать плесень и есть продукты

“Спасти” срезанием плесени можно не все продукты. Ведь плесень появляется не только на поверхности продукта, а развивается мицелиями, которых не видно.

Срезать плесень можно с сухих продуктов, например, твердых сортов сыра, овощей, фруктов (если плесень на кожуре). Срезать нужно не только плесень, но и все в радиусе 2-3 см.

Нельзя убрать плесень и придется выбрасывать такие продукты: мягкие овощи и фрукты (помидоры, клубника, персики и другие), мясо и колбасы, молочные продукты, консервация, приготовленная еда, растительные масла и пасты.

Чтобы предотвратить появление плесени на продуктах, следует хранить их отдельно друг от друга, в упаковках или пищевой пленке. А также будет полезным мыть холодильник, хлебницу и полочки, где хранится еда, хотя бы раз в месяц.

Раньше мы рассказывали, можно ли пить чай со сладким после ужина.

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