Здоровье и красота

Ничего не произойдет или есть риск инфекций? Что будет, если случайно съесть плесень

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 августа 2023, 21:00
Що буде якщо з'їсти плісняву і в чому небезпека для організму
Фото: Depositphotos

Больше новостей
бойові медики зможуть переливати кров
Не требует дополнительных исследований, чтобы спасти жизнь: какую кровь боевые медики смогут переливать раненым
Вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Жестокий обстрел жилого дома! Что известно о взрывах в Покровске сегодня, 7 августа
безсоння
Чтобы спать сладко и качественно. Действенные методы от бессонницы
Як прибрати зморшки під очима: поради та дієві методи
Не только инъекциями! Как убрать морщинки вокруг глаз и предотвращать их появление — полезные советы
Смотреть больше

Материалы по теме

бойові медики зможуть переливати кров
Не требует дополнительных исследований, чтобы спасти жизнь: какую кровь боевые медики смогут переливать раненым
безсоння
Чтобы спать сладко и качественно. Действенные методы от бессонницы
Ничего не произойдет или есть риск инфекций? Что будет, если случайно съесть плесень
Сильно потеют ноги: что делать и как устранить проблему — объясняют подологи
что делать если укусил комар
Так чешется, что уже не могу! Что делать, если укусил комар: пошаговая инструкция

Видео
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн

Оккупанты скрывают потери, устраивая тайные захоронения: карта боевых действий в Украине 7 августа в режиме онлайн
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью
0:03:15
Котики ЗСУ
Несокрушимые духом и нежные внутри. Наши котики ВСУ радуют украинцев смешными видео в соцсети
0:01:24
Саміт у Джидді
Второй день саммита в Джидде: первые договоренности и что уже известно
0:03:17
Донецкая область
Готовы выдержать все: как выживают люди на линии огня в Донецкой области
0:05:47
Зібрали 15 млн для Азову — як спрацював унікальний збір
Хотели пять, а вышло уже 15 млн! Как волонтеры смогли собрать такую сумму для бригады Азов
0:00:00
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков
0:03:28
Суши бар в честь бойца
Мама с братом воплотили его мечту: как в Черкассах открылся суши-бар в честь воина Мариуполя
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Як прибрати зморшки під очима: поради та дієві методи
Читать дальше
Не только инъекциями! Как убрать морщинки вокруг глаз и предотвращать их появление — полезные советы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь