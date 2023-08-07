Нічого не станеться чи є ризик інфекцій? Що буде, якщо випадково з’їсти плісняву

Прокидаєшся зранку та робиш собі бутерброд. А потім помічаєш, що на хлібі була пліснява. Що робити в такому випадку? Чим небезпечна цвіль та що буде, якщо з’їсти плісняву? Читай детально в нашому матеріалі.

Що буде, якщо з’їсти плісняву і в чому небезпека для організму

Найперше, що слід зробити — припинити панікувати. Згадай, що існують продукти з пліснявою, які ми купуємо спеціально — наприклад, сир. А потім його їмо. Але цвіль на хлібі та інших продуктах трохи інша.

Деякі її види можуть викликати алергічні реакції та отруєння. У найгіршому випадку разом з пліснявою розвиваються бактерії сальмонели та кишкової палички.

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Тому спеціально споживати продукти з пліснявою не варто, але якщо це сталося випадково та у невеликій кількості, ми розповімо, що робити.

Якщо в тебе з’явилися симптоми задишки, нудоти, підвищеної температури та діареї — слід негайно звернутися до лікаря. Адже існує ризик зараження сальмонельозом, іншими інфекціями та отруєння.

Якщо жодних симптомів немає, слід усе одно випити пігулки, щоб нейтралізувати токсини. Підійдуть гелі з аптеки чи активоване вугілля в дозуванні 1 таблетка на 10 кг ваги.

Також пий багато води, щоб прискорити процес виведення токсинів з організму.

Чи можна зрізати плісняву та їсти продукти

“Врятувати” зрізанням цвілі можна не всі продукти. Адже пліснява з’являється не лише на поверхні продукту, а розвивається міцеліями, яких не видно.

Зрізати плісняву можна з сухих продуктів, наприклад, твердих сортів сиру, овочів, фруктів (якщо пліснява на шкірці). Зрізати потрібно не лише цвіль, а й усе в радіусі 2-3 см.

Не можна прибрати плісняву та доведеться викидати такі продукти: м’які овочі та фрукти (помідори, полуниця, персики тощо), м’ясо та ковбаси, молочні продукти, консервація, приготована їжа, олії та пасти.

Щоб попередити появу плісняви на продуктах, слід зберігати їх окремо одне від одного, в упаковках чи харчовій плівці. А також буде корисним мити холодильник, хлібницю та полички, де зберігається їжа, принаймні раз на місяць.

Раніше ми розповідали, чи можна пити чай із солодким після вечері.

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