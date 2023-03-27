Когда выпрыгивает сердце — это не обязательно любовь! Что делать при тахикардии

Выпрыгивает сердце из груди и дышать становится все сложнее? Нет, это не влюбленность. Более вероятно, что у тебя тахикардия и медлить с ней не стоит.
Она может протекать бессимптомно, но при отсутствии правильного лечения может привести к существенному ухудшению состояния здоровья. Поэтому следует знать, что делать при тахикардии, если возможности обратиться к врачу нет.
Однако проконсультироваться со специалистом все же стоит, поскольку тахикардия может быть не только самостоятельной одноразовой проблемой, но и симптомом чего-то большего.
Тахикардия — это учащенное сердцебиение, которое чаще всего выступает симптомом определенного заболевания.
Тахикардия — это учащенное сердцебиение, которое чаще всего выступает симптомом определенного заболевания.
В основном тахикардией называют отклонение от нормы сердцебиения. Обычно у здорового взрослого человека сердце бьется 60-90 ударов в минуту. А вот все, что будет превосходить этот показатель, можно считать тахикардией.
Иногда при тахикардии сердцебиение можно повыситься до 200 ударов в минуту.
Также часто повышенный пульс может являться реакцией организма на стрессовые ситуации и физические нагрузки. Таким образом, он пытается насытиться кислородом и прийти в норму.
Можно подумать, что тахикардию легко узнать. Однако понимания, что пульс завышен, мало. При тахикардии человек также может ощущать определенный дискомфорт в области сердца. Возможна боль за грудиной или в левой половине грудной клетки.
Также для тахикардии характерны следующие симптомы: головокружение, темные пятна перед глазами, слабость, сильная одышка, тошнота, рвота, нарушение сна, дезориентация и даже потеря сознания.
При тахикардии важно быстро оказать человеку помощь. Прежде всего нужно сделать один из простых шагов, притормаживающих работу сердца. Их следует делать только в течение 30 секунд.
Если речь идет о здоровье сердца, следить за ним никогда не поздно и не рано. Читай четыре периода нашей жизни, когда необходимо пройти комплексное обследование сердца.
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