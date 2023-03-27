Когда выпрыгивает сердце — это не обязательно любовь! Что делать при тахикардии

Выпрыгивает сердце из груди и дышать становится все сложнее? Нет, это не влюбленность. Более вероятно, что у тебя тахикардия и медлить с ней не стоит.

Она может протекать бессимптомно, но при отсутствии правильного лечения может привести к существенному ухудшению состояния здоровья. Поэтому следует знать, что делать при тахикардии, если возможности обратиться к врачу нет.

Однако проконсультироваться со специалистом все же стоит, поскольку тахикардия может быть не только самостоятельной одноразовой проблемой, но и симптомом чего-то большего.

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Что такое тахикардия

Тахикардия — это учащенное сердцебиение, которое чаще всего выступает симптомом определенного заболевания.

В основном тахикардией называют отклонение от нормы сердцебиения. Обычно у здорового взрослого человека сердце бьется 60-90 ударов в минуту. А вот все, что будет превосходить этот показатель, можно считать тахикардией.

Иногда при тахикардии сердцебиение можно повыситься до 200 ударов в минуту.

Также часто повышенный пульс может являться реакцией организма на стрессовые ситуации и физические нагрузки. Таким образом, он пытается насытиться кислородом и прийти в норму.

Причины появления тахикардии

паническая атака;

стресс;

употребление чрезмерного количества кофе и напитков, содержащих кофеин;

курение;

употребление алкоголя;

дефицит калия и магния в крови;

увеличение выработки гормонов щитовидной железы;

резкий выброс адреналина и норадреналина при феохромоцитоме (нейроэндокринная опухоль);

ишемия миокарда при ИБС;

прием некоторых лекарств (в том числе гормональных препаратов);

прием амфетаминов.

Признаки тахикардии

Можно подумать, что тахикардию легко узнать. Однако понимания, что пульс завышен, мало. При тахикардии человек также может ощущать определенный дискомфорт в области сердца. Возможна боль за грудиной или в левой половине грудной клетки.

Также для тахикардии характерны следующие симптомы: головокружение, темные пятна перед глазами, слабость, сильная одышка, тошнота, рвота, нарушение сна, дезориентация и даже потеря сознания.

Как стабилизировать пульс самостоятельно

При тахикардии важно быстро оказать человеку помощь. Прежде всего нужно сделать один из простых шагов, притормаживающих работу сердца. Их следует делать только в течение 30 секунд.

Набрать воздух в грудь и выдыхать его с закрытым ртом и носом. В полусидящем положении сделать быстрый вдох, задержать воздух, затем выдыхать его в течение 15 секунд. Умыться холодной водой. Или погрузить лицо в холодную воду, но при присутствии другого человека.

Если речь идет о здоровье сердца, следить за ним никогда не поздно и не рано. Читай четыре периода нашей жизни, когда необходимо пройти комплексное обследование сердца.

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