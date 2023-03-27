Коли вистрибує серце — це не обов’язково кохання! Що робити при тахікардії

Вистрибує серце з грудей і дихати стає все складніше? Ні, це не закоханість. Більш ймовірно, що у тебе тахікардія й зволікати з нею не варто.

Вона може протікати безсимптомно, але за відсутності правильного лікування може призвести до суттєвого погіршення стану здоров’я. Тому варто знати, що робити при тахікардії, якщо можливості звернутись до лікаря немає.

Однак проконсультуватись з фахівцем все ж таки варто, оскільки тахікардія може бути не лише самостійною одноразовою проблемою, але й симптомом чогось більшого.

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Що таке тахікардія

Тахікардія — це прискорене серцебиття, що найчастіше виступає симптомом певного захворювання.

Здебільшого тахікардією називають відхилення від норми серцебиття. Зазвичай у здорової дорослої людини серце б’ється 60-90 ударів у хвилину. А ось все, що буде перевищувати цей показник, можна вважати тахікардією.

Часом при тахікардії серцебиття можна підвищитись до позначки 200 ударів на хвилину.

Також часто підвищений пульс може бути реакцією організму на стресові ситуації та фізичні навантаження. Таким чином він намагається насититись киснем та прийти в норму.

Причини появи тахікардії

панічна атака;

стрес;

вживання надмірної кількості кави та напоїв, що містять кофеїн;

куріння;

вживання алкоголю;

дефіцит калію і магнію в крові;

збільшення вироблення гормонів щитовидної залози;

різкий викид адреналіну і норадреналіну при феохромоцитомі (нейроендокринна пухлина);

ішемія міокарда при ІХС;

прийом деяких ліків (зокрема гормональних препаратів);

прийом амфетамінів.

Ознаки тахікардії

Можна подумати, що тахікардію легко впізнати. Однак розуміння, що пульс завищений, мало. При тахікардії людина також може відчувати певний дискомфорт в області серця. Можливий біль за грудиною або в лівій половині грудної клітини.

Також для тахікардії характерні наступні симптоми: запаморочення, темні плями перед очима, слабкість, сильна задишка, нудота, блювота, порушення сну, дезорієнтація та навіть втрата свідомості.

Як стабілізувати пульс самостійно

При тахікардії важливо швидко надати людині допомогу. Насамперед потрібно зробити один з простих кроків, що пригальмує роботу серця. Їх варто робити лише протягом 30 секунд.

Набрати повітря в груди та видихати його з закритим ротом та носом. У напівсидячому положенні зробити швидкий вдих, затримати повітря, а потім видихати його протягом 15 секунд. Вмитись холодною водою. Або занурити обличчя в холодну воду, але за присутності іншої людини.

Якщо йдеться про здоров’я серця, то стежити за ним ніколи не пізно й не рано. Читай про чотири періоди нашого життя, коли необхідно пройти комплексне обстеження серця.

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