Что необходимо знать женщинам, которые стремятся увеличить грудь с помощью имплантов?

На сегодняшний день существует много методов увеличения груди, которые могут удовлетворить различные физиологические потребности и эстетические желания женщин. В зависимости от запланированного результата многие женщины решаются на установку имплантов, которые способны обеспечить наиболее выраженное изменение.

Отметим, что имплантація груди — это полноценное хирургическое вмешательство, поэтому перед принятием решения о проведении операции необходимо детально понять все тонкости процедуры.

Важно обсудить все детали именно с тем пластическим хирургом, который будет проводить вмешательство. Именно этот врач после очного осмотра и общения с пациентом определяет лучший вариант эндопротезов и метод операции.

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Как определяется форма и объем импланта?

Желание вставить импланты в грудь — это не только эстетическое решение, но и комплексный подход, требующий учета многих анатомических и индивидуальных факторов.

При планировании пластики груди имплантами и подборе эндопротезов по параметрам размера и формы важно принять во внимание различные аспекты: рост женщины, структуру ее тела, ширину грудной клетки, естественную форму и объем молочных желез, а также состояние кожи.

Такие детали позволяют пластическому хирургу адаптировать пожелания пациентки к оптимальным пропорциям, гармонично сочетая эстетический результат со здоровьем.

Сегодня клиники пластической хирургии предлагают эндопротезы для молочных желез двух форм:

Каплевидные импланты — идеально подходят для женщин, которые стремятся к натуральной форме с акцентом на увеличение нижней части бюста. Они имеют форму капли и обеспечивают плавные переходы силуэта, что выглядит естественно.

Округлые классические импланты — обеспечивают максимальное увеличение объема в верхней части бюста, создавая видимый эффект push-up. Они являются выбором для женщин, желающих значительно увеличить объем молочных желез и исправить асимметрию. Такие эндопротезы считаются более простыми в использовании.

После определения формы, следующим шагом является выбор объема имплантов. Оптимальный параметр зависит от пожеланий пациентки и пропорции тела женщины. На этом этапе врач проводит профессиональное измерение с учетом всех особенностей, разрабатывает 3D-моделирование будущего результата, чтобы женщина смогла оценить соответствие относительно своих ожиданий.

Важность правильного выбора способа установки импланта

Пластические хирурги используют четыре основные техники для эндопротезирования груди имплантами, и выбор конкретного метода зависит от многих факторов, включая объем протеза, его местоположение в молочных железах, а также особенности физиологии пациентки. Из-за большого количества переменных, нет универсального метода, который подходил бы всем без исключения.

Субмамарный

Является самым популярным способом операции по увеличению груди имплантами. Разрез выполняется в естественной складке под молочными железами, оставляя минимально видимый рубец, особенно незаметный в положении стоя. Этот метод позволяет легко формировать ложе для имплантата и минимизирует вмешательство в молочные железы, что является важным при повторных операциях.

Аксилярный

Предполагает разрез в подмышечной области, делая шрам также почти незаметным. Он требует высокой квалификации хирурга и ограничивает максимальный размер имплантата до 330 мл, но оставляет чувствительность молочных желез первичной.

Периареолярний

Проводится рассечение в нижней части ареолы, что позволяет одновременно выполнить подтяжку груди. Этот метод хорошо маскирует шрам и позволяет использовать более крупные эндопротезы, но может сопровождаться более длительным восстановительным периодом.

Трансабдоминальний

Используется реже и обычно сочетается с абдоминопластикой. Разрез проходит через переднюю брюшную стенку или пупок, что позволяет максимально скрыть любые внешние проявления операции по увеличению груди с помощью имплантов.

Выбираем высококачественные эндопротезы для увеличения груди имплантами

В мировой практике используют четыре основных вида эндопротезов для бюста: солевые, силиконовые, гидрогелевые и силикатные. Несмотря на широкий спектр выбора, эндопротезирование груди имплантами на силиконе остается самым популярным в Европе и в Украине, где пластические хирурги отдают предпочтение продукции таких известных производителей как Polytech (Германия) и Silimed (Бразилия).

Например, центр пластической хирургии Fido при эндопротезировании груди устанавливает импланты исключительно этих двух производителей, ибо их безопасность и эффективность подтверждены миллионами случаев успешного использования, а именно:

обеспечение натурального вида и ощущения;

высокая долговечность, способность служить пожизненно;

низкий риск формирования контрактуры, что уменьшает вероятность деформации молочных желез, боли и вторичного оперирования;

импланты не протекают при повреждении, поскольку гель остается внутри оболочки даже при разрыве;

имплантация груди проводится без больших разрезов, что способствует более быстрому восстановлению после хирургического вмешательства.

Что нужно знать о процессе реабилитации?

Операция по увеличению груди имплантами длится от 1,5 до 4 часов и осуществляется под общим наркозом. После хирургического вмешательства пациентка обычно остается в медицинском учреждении на одни сутки для полноценного контроля и наблюдения.

В течение первого месяца после операции необходимо носить специальное компрессионное белье, что способствует уменьшению отеков и улучшению формирования бюста.

Важно соблюдать все рекомендации врача для предотвращения осложнений и оптимизации процесса восстановления. Стандартно швы снимаются на 5-10 день, а окончательная оценка результатов проводится через 1-1,5 месяца.

Почему необходимо проверить отзывы клиники, где планируете операцию по увеличению груди имплантами?

Увеличение груди имплантами — это сложный процесс, успех которого в значительной степени зависит от квалификации пластического хирурга, уровня оснащения медицинского учреждения и качества используемых материалов. Согласно особенностям человеческой психологии, пациенты чаще оставляют отзывы в случаях неудовлетворения результатами, чем когда результат соответствует их ожиданиям.

Поэтому при выборе клиники для пластики груди имплантами важно учитывать как положительные, так и отрицательные отзывы. Выбирайте именно ту клинику, где перечисленные три фактора будут максимально совместимы между собой.

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