Що необхідно знати жінкам, які прагнуть збільшити груди за допомогою імплантів?

На сьогодні існує багато методів збільшення грудей, які можуть задовольнити різні фізіологічні потреби і естетичні бажання жінок. Залежно від запланованого результату чимало жінок вирішується на встановлення імплантів, які здатні забезпечити найбільш виражену зміну.

Зазначимо, що імплантація грудей — це повноцінне хірургічне втручання, тому перед прийняттям рішення щодо проведення операції необхідно детально зрозуміти усі тонкощі процедури.

Важливо обговорити всі деталі саме з тим пластичним хірургом, який буде проводити втручання. Саме цей лікар після очного огляду та спілкування з пацієнтом визначає найкращий варіант ендопротезів та метод операції.

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Як визначається форма та об’єм імпланта?

Бажання вставити імпланти в груди — це не лише естетичне рішення, а й комплексний підхід, що вимагає врахування багатьох анатомічних та індивідуальних факторів.

Під час планування пластики грудей імплантами та підбору ендопротезів за параметрами розміру та форми важливо взяти до уваги різні аспекти: зріст жінки, структуру її тіла, ширину грудної клітини, природну форму та об’єм молочних залоз, а також стан шкіри.

Такі деталі дозволяють пластичному хірургу адаптувати побажання пацієнтки до оптимальних пропорцій, гармонійно поєднуючи естетичний результат зі здоров’ям.

Сьогодні клініки пластичної хірургії пропонують ендопротези для молочних залоз двох типів форм:

Каплевидні імпланти — ідеально підходять для жінок, які прагнуть до натуральної форми з акцентом на збільшення нижньої частини бюста. Вони мають форму краплі та забезпечують плавні переходи силуету, що виглядає природно.

Округлі класичні імпланти — забезпечують максимальне збільшення об’єму у верхній частині бюста, створюючи видимий ефект push-up. Вони є вибором для жінок, що бажають значно збільшити об’єм молочних залоз і виправити асиметрію. Такі ендопротези вважаються простішими в використовуванні.

Після визначення форми, наступним кроком є вибір об’єму імплантів. Оптимальний параметр залежить від побажань пацієнтки та пропорції тіла жінки. На цьому етапі лікар проводить професійне вимірювання з врахуванням всіх особливостей, розробляє 3D-моделювання майбутнього результату, щоб жінка змогла оцінити відповідність щодо своїх очікувань.

Важливість правильного вибору способу установки імпланта

Пластичні хірурги використовують чотири основні техніки для ендопротезування грудей імплантами, і вибір конкретного методу залежить від багатьох факторів, включаючи об’єм протеза, його місце розташування в молочних залозах, а також особливості фізіології пацієнтки. Через велику кількість змінних немає універсального методу, який підходив би всім без винятку.

Субмамарний

Є найпопулярнішим способом операції зі збільшення грудей імплантами. Розріз виконується в природній складці під молочними залозами, залишаючи мінімально видимий рубець, особливо непомітний в положенні стоячі. Цей метод дозволяє легко формувати ложе для імплантата і мінімізує втручання в молочні залози, що є важливим при повторних операціях.

Аксилярний

Передбачає розріз у пахвовій області, роблячи шрам також майже непомітним. Він вимагає високої кваліфікації хірурга і обмежує максимальний розмір імплантату до 330 мл, але залишає чутливість молочних залоз первинною.

Періареолярний

Проводиться розтин в нижній частині ареоли, що дозволяє одночасно виконати підтяжку грудей. Цей метод добре маскує шрам і дозволяє використовувати більші ендопротези, але може супроводжуватися більш тривалим відновлювальним періодом.

Трансабдомінальний

Використовується рідше і зазвичай поєднується з абдомінопластикою. Розріз проходить через передню черевну стінку або пупок, що дозволяє максимально приховати будь-які зовнішні прояви операції зі збільшення грудей за допомогою імплантів.

Обираємо високоякісні ендопротези для збільшення грудей імплантами

У світовій практиці використовують чотири основних види ендопротезів для бюста: сольові, силіконові, гідрогелеві та силікатні. Попри широкий спектр вибору, ендопротезування грудей імплантами на силіконі залишається найпопулярнішим у Європі та в Україні, де пластичні хірурги надають перевагу продукції таких відомих виробників як Polytech (Німеччина) та Silimed (Бразилія).

Наприклад, центр пластичної хірургії Fido при ендопротезуванні грудей встановлює імпланти виключно цих двох виробників, бо Їх безпека і ефективність підтверджені мільйонами випадків успішного використання, а саме:

забезпечення натурального вигляду і відчуття;

висока довговічність, здатність служити довічно;

низький ризик формування контрактури, що зменшує вірогідність деформації молочних залоз, болю та вторинного оперування;

імпланти не протікають при пошкодженні, оскільки гель залишається усередині оболонки навіть при розриві;

імплантація грудей проводиться без великих розрізів, що сприяє швидшому відновленню після хірургічного втручання.

Що треба знати про процес реабілітації?

Операція зі збільшення грудей імплантами триває від 1,5 до 4 годин і здійснюється під загальним наркозом. Після хірургічного втручання пацієнтка зазвичай залишається у медичному закладі на одну добу для повноцінного контролю та нагляду.

Протягом першого місяця після операції необхідно носити спеціальну компресійну білизну, що сприяє зменшенню набряків та покращенню формування бюста.

Важливо дотримуватись всіх рекомендацій лікаря задля запобігання ускладнень та оптимізації процесу відновлення. Стандартно шви знімаються на 5-10 день, а остаточна оцінка результатів проводиться через 1-1,5 місяця.

Чому необхідно перевірити відгуки клініки, де плануєте операцію зі збільшення грудей імплантами?

Збільшення грудей імплантами — це складний процес, успіх якого значною мірою залежить від кваліфікації пластичного хірурга, рівня оснащення медичного закладу та якості використовуваних матеріалів. Згідно з особливостями людської психології, пацієнти частіше залишають відгуки у випадках незадоволення результатами, ніж коли результат відповідає їхнім очікуванням.

Тому при виборі клініки для пластики грудей імплантами важливо враховувати як позитивні, так і негативні відгуки. Обирайте саме ту клініку, де перелічені три фактори будуть максимально сумісні між собою.

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