Кушай вкусно даже с “проблемной” поджелудочной: что можно есть при панкреатите

Все мы, наверное, любим вкусно поесть. Иногда можем позволить себе что-нибудь вредное, жирное, сытное. Но некоторым людям приходится почти всю жизнь следовать диете, ведь у них проблемы с желудком или поджелудочной железой. Мы расскажем, что можно есть при панкреатите.

Люди, имеющие диагноз панкреатит, должны соблюдать определенную диету и правила питания. Есть нужно маленькими порциями и избегать жирной пищи.

Что такое панкреатит

Поджелудочная железа выполняет две основные функции:

производит ферменты, помогающие расщеплять и переваривать еду;

продуцирует гормоны, включая инсулин, позволяющие организму использовать глюкозу.

Панкреатит — это заболевание поджелудочной железы, которое характеризуется воспалением ее паренхимы и нарушением основных функций.

То есть ферменты, которые выделяет поджелудочная, не попадают в двенадцатиперстную кишку. Они начинают действовать в самой ткани и разрушают ее.

Воспаленная поджелудочная железа не может справиться с большими нагрузками и выделять необходимые ферменты для пищеварения. Поэтому люди с диагнозом панкреатит питаются так, чтобы разгрузить поджелудочную.

Питание при панкреатите

Рекомендации по питанию при панкреатите составляет врач, ведь он может определить тяжесть заболевания и твое состояние. Но в основном приемы пищи должны быть каждые два-три часа небольшими порциями — примерно по 300 г. Есть и другие правила, которых надо придерживаться:

соблюдать питьевой режим, но еду запивать не нужно;

есть теплые блюда, ведь горячие или холодные могут раздражать поджелудочную;

пища должна быть вареной, запеченной, приготовленной на пару, но не жареной;

не злоупотреблять солью.

Что можно есть при панкреатите

Несмотря на то, что есть ограничения в питании и способах приготовления пищи, рацион при панкреатите может быть разнообразным. Стоит подобрать меню и продумать наперед блюда, которые можно приготовить. При панкреатите можно есть:

овощи — свекла, брокколи, картошка, сельдерей, авокадо, морковка, кабачки, брюссельская капуста, огурцы, тыква;

нежирные сорта мяса — куриная грудка, индейка, телятина, кролик;

рыбу — минтай, хек, треска, судак, окунь;

крупы — овсяная, манная, рисовая, гречневая;

фрукты — печеные груши и яблоки;

хлеб;

нежирные молочные продукты (1%) — творог, кефир, простокваша, легкие сыры.

При панкреатите можно также есть полезные сладости: фруктово-ягодные муссы, пастилу, фруктовые пюре, зефир, несдобное печенье.

Что нельзя есть при панкреатите

Также есть список продуктов, которых стоит избегать при панкреатите, ведь поджелудочная может их не переварить:

жирные мясные продукты — свинина, говядина, баранина и мясо со шкуркой;

фаст-фуд и затвердевшие жиры;

жирные молочные продукты;

фрукты с высоким содержанием кислоты — цитрусовые, ананасы и киви;

острые и пряные блюда;

алкоголь;

кофе и газированные напитки.

Панкреатит — не единственная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Ранее мы рассказывали, что можно есть при гастрите.

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