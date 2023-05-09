Кушай вкусно даже с “проблемной” поджелудочной: что можно есть при панкреатите

Все мы, наверное, любим вкусно поесть. Иногда можем позволить себе что-нибудь вредное, жирное, сытное. Но некоторым людям приходится почти всю жизнь следовать диете, ведь у них проблемы с желудком или поджелудочной железой. Мы расскажем, что можно есть при панкреатите.
Люди, имеющие диагноз панкреатит, должны соблюдать определенную диету и правила питания. Есть нужно маленькими порциями и избегать жирной пищи.
Поджелудочная железа выполняет две основные функции:
Панкреатит — это заболевание поджелудочной железы, которое характеризуется воспалением ее паренхимы и нарушением основных функций.
Панкреатит — это заболевание поджелудочной железы, которое характеризуется воспалением ее паренхимы и нарушением основных функций.
То есть ферменты, которые выделяет поджелудочная, не попадают в двенадцатиперстную кишку. Они начинают действовать в самой ткани и разрушают ее.
Воспаленная поджелудочная железа не может справиться с большими нагрузками и выделять необходимые ферменты для пищеварения. Поэтому люди с диагнозом панкреатит питаются так, чтобы разгрузить поджелудочную.
Рекомендации по питанию при панкреатите составляет врач, ведь он может определить тяжесть заболевания и твое состояние. Но в основном приемы пищи должны быть каждые два-три часа небольшими порциями — примерно по 300 г. Есть и другие правила, которых надо придерживаться:
Несмотря на то, что есть ограничения в питании и способах приготовления пищи, рацион при панкреатите может быть разнообразным. Стоит подобрать меню и продумать наперед блюда, которые можно приготовить. При панкреатите можно есть:
При панкреатите можно также есть полезные сладости: фруктово-ягодные муссы, пастилу, фруктовые пюре, зефир, несдобное печенье.
Также есть список продуктов, которых стоит избегать при панкреатите, ведь поджелудочная может их не переварить:
Панкреатит — не единственная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Ранее мы рассказывали, что можно есть при гастрите.
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