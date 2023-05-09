Здоров'я та краса

Їж смачно навіть із “проблемною” підшлунковою: що можна їсти при панкреатиті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Травня 2023, 13:05
Дієта при панкреатиті: меню харчування при захворюванні шлунка
Фото: Pexels

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