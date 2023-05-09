Їж смачно навіть із “проблемною” підшлунковою: що можна їсти при панкреатиті

Усі ми, напевно, любимо смачно поїсти. Іноді можемо дозволити собі зщось шкідливе, жирне, ситне. Але деяким людям доводиться майже все життя дотримуватися дієти, адже вони мають проблеми зі шлунком чи підшлунковою залозою. Ми розповімо, що можна їсти при панкреатиті.

Люди, які мають діагноз панкреатит, мають дотримуватися певної дієти та правил харчування. Їсти треба маленькими порціями, уникаючи дуже жирної їжі.

Що таке панкреатит

Підшлункова залоза виконує дві основні функції:

виробляє ферменти, які допомагають розщеплювати та перетравлювати їжу;

продукує гормони, включаючи інсулін, завдяки яким організм використовує глюкозу.

Панкреатит — це захворювання підшлункової залози, яке характеризується запаленням її паренхіми та порушенням основних функцій.

Тобто ферменти, які виділяє підшлункова, не потрапляють у дванадцятипалу кишку. Вони починають діяти у самій тканині та руйнують її.

Запалена підшлункова залоза не може впоратися з великими навантаженнями та виділяти необхідні ферменти для травлення. Тому люди з діагнозом панкреатит харчуються так, щоб розвантажити підшлункову.

Харчування при панкреатиті

Рекомендації щодо харчування при панкреатиті складає лікар, адже він може визначити тяжкість захворювання та твій стан. Але здебільшого кожні дві-три години має бути новий прийом їжі невеликими порціями — приблизно по 300 г. Є й інші правила, яких треба дотримуватися:

слідкувати за питним режимом, але їжу запивати не потрібно;

їсти теплі страви, адже гарячі чи холодні можуть подразнювати підшлункову;

їжа має бути вареною, запеченою, приготованою на пару, але не смаженою;

не зловживати сіллю.

Що можна їсти при панкреатиті

Попри те, що є обмеження в харчуванні та способах приготування їжі, раціон при панкреатиті може бути різноманітним. Варто підібрати меню і продумати наперед страви, які можна приготувати. При панкреатиті можна їсти:

овочі — буряк, броколі, картопля, селера, авокадо, морква, кабачки, брюссельська капуста, огірки, гарбуз;

нежирні сорти м’яса — куряча грудка, індичка, телятина, кролик;

рибу — минтай, хек, тріска, судак, окунь;

крупи — вівсяна, манна, рисова, гречана;

фрукти — печені груші та яблука;

хліб;

нежирні молочні продукти (1%) — сир, кефір, кисле молоко, легкі сири.

При панкреатиті можна також їсти корисні солодощі: фруктово-ягідні муси, пастилу, фруктові пюре, зефір, нездобне печиво.

Що не можна їсти при панкреатиті

Також є список продуктів, яких варто уникати при панкреатиті, адже підшлункова може їх не перетравити:

жирні м’ясні продукти — свинина, яловичина, баранина та м’ясо зі шкіркою;

фаст-фуд та затверділі жири;

жирні молочні продукти;

фрукти з високим вмістом кислоти — цитрусові, ананаси та ківі;

гострі та пряні страви;

алкоголь;

кави та газовані напої.

Панкреатит — не єдина проблема, з якою стикаються багато людей. Раніше ми розповідали, що можна їсти при гастриті.

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