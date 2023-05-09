Їж смачно навіть із “проблемною” підшлунковою: що можна їсти при панкреатиті

Усі ми, напевно, любимо смачно поїсти. Іноді можемо дозволити собі зщось шкідливе, жирне, ситне. Але деяким людям доводиться майже все життя дотримуватися дієти, адже вони мають проблеми зі шлунком чи підшлунковою залозою. Ми розповімо, що можна їсти при панкреатиті.
Люди, які мають діагноз панкреатит, мають дотримуватися певної дієти та правил харчування. Їсти треба маленькими порціями, уникаючи дуже жирної їжі.
Підшлункова залоза виконує дві основні функції:
Панкреатит — це захворювання підшлункової залози, яке характеризується запаленням її паренхіми та порушенням основних функцій.
Панкреатит — це захворювання підшлункової залози, яке характеризується запаленням її паренхіми та порушенням основних функцій.
Тобто ферменти, які виділяє підшлункова, не потрапляють у дванадцятипалу кишку. Вони починають діяти у самій тканині та руйнують її.
Запалена підшлункова залоза не може впоратися з великими навантаженнями та виділяти необхідні ферменти для травлення. Тому люди з діагнозом панкреатит харчуються так, щоб розвантажити підшлункову.
Рекомендації щодо харчування при панкреатиті складає лікар, адже він може визначити тяжкість захворювання та твій стан. Але здебільшого кожні дві-три години має бути новий прийом їжі невеликими порціями — приблизно по 300 г. Є й інші правила, яких треба дотримуватися:
Попри те, що є обмеження в харчуванні та способах приготування їжі, раціон при панкреатиті може бути різноманітним. Варто підібрати меню і продумати наперед страви, які можна приготувати. При панкреатиті можна їсти:
При панкреатиті можна також їсти корисні солодощі: фруктово-ягідні муси, пастилу, фруктові пюре, зефір, нездобне печиво.
Також є список продуктів, яких варто уникати при панкреатиті, адже підшлункова може їх не перетравити:
Панкреатит — не єдина проблема, з якою стикаються багато людей. Раніше ми розповідали, що можна їсти при гастриті.
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