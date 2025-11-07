В Украине растет количество случаев диабета 2-го типа: врачи предупреждают о критической ситуации

Сахарный диабет 2-го типа в Украине: врачи предупреждают о росте заболеваемости и критической ситуации. Болезнь поражает сердце, сосуды, почки и глаза, а за последние годы ситуация лишь ухудшилась.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар во время публичной дискуссии, посвященной Дню борьбы с диабетом.

Исполнительный директор общественной организации Диа-Дзен Юлия Куклина подчеркнула, что после начала полномасштабной войны пациенты с диабетом оказались в крайне сложных условиях:

Мы близки к критической ситуации. Не хочу говорить о катастрофе, но до этого мы близки, — отметила она.

По ее словам, речь идет прежде всего о проблемах с доступом к средствам контроля уровня глюкозы в крови. Без них пациенты не могут корректировать терапию и следить за своим состоянием.

Вся жизнь человека с диабетом — это гонка за нормальными сахарами. Когда вы не знаете, какие у вас показатели, вы не можете решить, что съесть или сколько вколоть инсулина, — объяснила Куклина.

Сегодня, по ее словам, более миллиона украинцев с диабетом 2-го типа не имеют возможности достичь компенсации — нормализации уровня сахара в крови.

Кроме того, из-за войны многие пациенты, особенно на прифронтовых территориях, лишены доступа к консультациям врачей.

Пациенты часто обращаются тогда, когда уже происходят необратимые процессы, — добавила представительница Диа-Дзен.

Исследование украинских ученых, опубликованное в журнале Lancet, показало, что с 2022 года значительно увеличилась доля пациентов с опасными показателями гликозилированного гемоглобина — показателя, отражающего средний уровень сахара за несколько месяцев.

Если до начала войны критические значения наблюдались у 11% пациентов, то теперь — почти у 25%.

Это люди, которые, к сожалению, уверенно приближаются к быстрой инвалидизации и преждевременной смерти, — подчеркнула Куклина.

Лекарь Любовь Соколова из Института эндокринологии НАН Украины объяснила, что стресс и война стали дополнительными факторами развития диабета.

Это не только диабет 2-го типа, но и латентный аутоиммунный диабет взрослых. На его развитие повлияли COVID-19 и война как стрессоры, — говорит медик.

По ее словам, болезнь заметно помолодела — теперь средний возраст пациентов около 40 лет.

Это серьезный вызов для нашей системы здравоохранения, ведь такие люди будут жить дольше, и государству придётся тратить больше ресурсов на поддержку их трудоспособности, — поясняет Соколова.

Кардиолог Елена Митченко добавляет, что диабет 2-го типа все чаще диагностируют даже среди военнослужащих.

Каждый третий пациент в нашей клинике — это воин ВСУ. Сейчас у нас лежат двое братьев — 27 и 32 лет. У них тяжелая гипертензия и сахарный диабет, — рассказала она.

Врач напомнила, что диабет — один из главных факторов развития атеросклероза, который приводит к поражению сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее мы рассказывали, каким должен быть нормальный уровень сахара в крови, как распознать симптомы гипергликемии и какие методы диагностики помогают контролировать этот показатель.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!