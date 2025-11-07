В Україні зростає кількість випадків діабету 2-го типу: лікарі попереджають про критичну ситуацію

Цукровий діабет 2-го типу в Україні залишається однією з головних причин передчасної смертності та інвалідизації. Недуга вражає серце, судини, нирки й очі, а за останні роки ситуація лише погіршилася.

Про це під час публічної дискусії до Дня боротьби з діабетом заявив заступник міністра охорони здоров’я Євген Гончар.

Виконавча директорка громадської організації Діа-Дзен Юлія Кукліна наголосила, що після початку повномасштабної війни пацієнти з діабетом опинилися в надскладних умовах:

Ми близькі до критичної ситуації. Не хочу говорити про катастрофу, але до цього ми близькі, — зазначила вона.

Йдеться насамперед про обмежений доступ до засобів контролю рівня глюкози в крові. Без них пацієнти не можуть коригувати терапію та стежити за власним станом.

Усе життя людини з діабетом — це гонитва за нормальними цукрами. Коли ви не знаєте, які у вас показники, ви не можете вирішити, що з’їсти чи скільки вколоти інсуліну, — пояснила Кукліна.

За її словами, нині понад мільйон українців із діабетом 2-го типу не мають можливості досягати компенсації, тобто нормалізації рівня цукру в крові.

Крім того, через бойові дії багато людей, особливо на прифронтових територіях, залишилися без можливості отримати консультацію лікаря.

Пацієнти часто звертаються тоді, коли вже є незворотні процеси, — додає представниця Діа-Дзен.

Дані дослідження українських науковців, опублікованого в журналі Lancet, підтверджують: із 2022 року зросла частка пацієнтів із небезпечними показниками глікованого гемоглобіну — маркера, який вказує на середній рівень цукру за кілька місяців.

Якщо до повномасштабної війни критичні значення спостерігалися у 11% людей, то нині — у майже 25%.

Це люди, які, на жаль, впевнено наближуються до швидкої інвалідизації та передчасної смерті, – підкреслила Кукліна.

Лікарка Любов Соколова з Інституту ендокринології НАН України пояснює, що війна і хронічний стрес стали додатковими факторами розвитку діабету.

Це не лише діабет 2-го типу, а й латентний аутоімунний діабет дорослих. На його розвиток вплинули COVID-19 та війна як стресори, — каже медикиня.

За її словами, хвороба суттєво помолодшала — тепер середній вік пацієнтів становить близько 40 років.

— Це виклик для нашої системи охорони здоров’я, адже такі люди житимуть довше, і держава буде змушена витрачати більше ресурсів на підтримку їхньої працездатності, — пояснює Соколова.

Кардіологиня Олена Мітченко додає, що діабет 2-го типу дедалі частіше виявляють навіть серед військових.

Кожен третій пацієнт у нашій клініці – це воїн ЗСУ. Зараз у нас лежать двоє братів — 27 і 32 роки. Вони мають тяжку гіпертензію і цукровий діабет, — розповіла вона.

Лікарка нагадує: діабет — один із головних факторів розвитку атеросклерозу, що призводить до ураження судин та серцевих хвороб.

