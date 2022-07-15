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Если все пошло не по плану: что такое экстренная контрацепция и как ее применять без ущерба для здоровья

Елена Яковлева, редактор сайта 15 июля 2022, 16:00
Екстрена контрацепція - що це, види та ризики
Фото: Unsplash

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