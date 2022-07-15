Если все пошло не по плану: что такое экстренная контрацепция и как ее применять без ущерба для здоровья

Жизнь бурная и непредсказуемая, поэтому иногда все может пойти не по плану даже в постели. Пожалуй, каждая женщина хоть раз в жизни после полового акта слышала от партнера эти слова — забыл, не успел остановиться или порвался презерватив.

В таком случае на помощь приходит экстренная контрацепция. Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала, что это за метод, насколько он эффективен и почему нельзя им злоупотреблять.

Что такое экстренная контрацепция

Экстренная контрацепция — метод предупреждения нежелательной беременности, используемый после незащищенного полового контакта или в случае неэффективного применения постоянной контрацепции.

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Например, если презерватив разорвался или сполз, или женщина пропустила прием таблеток комбинированных оральных контрацептивов.

Основная цель экстренной контрацепции — “подавить” овуляцию и предотвратить прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к матке.

Виды экстренной контрацепции (ЭК)

Наиболее распространенным видом ЭК являются препараты в виде таблеток, которые бывают гормональными или наоборот — антигормональными. В любом случае их следует применить в течение 72 часов после незащищенного полового акта.

Эффективность способа экстренной контрацепции составляет 58–95%. Чем раньше ее применить, тем лучше будет результат.

В зависимости от дозировки препарата женщина может использовать:

однократную дозу — 1,5 мг;

двукратную дозу — по 0,75 мг с интервалом 12 часов.

Альтернативой является метод Юзпе — применение комбинированных оральных контрацептивов в большей дозе в два приема с перерывом в 12 часов. Количество таблеток может варьироваться от двух до четырех штук за раз в зависимости от содержания эстрогенного компонента.

Другим видом экстренной контрацепции является введение внутриматочной спирали в течение пяти дней с момента полового акта. Однако гинеколог отмечает, что такой метод используется редко.

Насколько безопасна экстренная контрацепция

Всемирная организация здравоохранения считает, что экстренная контрацепция не должна являться постоянным методом предотвращения беременности.

Ее регулярное применение связано с рядом рисков:

Наступлением беременности. Внематочной беременностью. Нарушением менструального цикла. Возникновением кровотечений.

Экстренную контрацепцию не следует часто использовать, потому что это одноразовый, высокодозированный прием препарата.

Гораздо логичнее принимать контрацептив на постоянной основе, чтобы держать общее состояние организма на стабильном уровне без гормональных скачков, — говорит Осауленко.

По ее словам, ЭК менее надежна, чем стабильный прием гормональной контрацепции. Поэтому перед применением этих препаратов лучше обратиться к гинекологу за консультацией.

Однако, конечно, экстренная контрацепция гораздо безопаснее по сравнению с искусственным прерыванием беременности.

Если после применения ЭК менструация не возобновилась в течение 21 дня, то следует обратиться к врачу для выявления возможной беременности.

В современном мире существует множество методов защиты во время половых контактов. Если ты хочешь разобраться в том, какая бывает контрацепция и как подобрать лучший вариант для себя, то читай наш материал.

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