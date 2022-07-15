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Якщо все пішло не за планом: що таке екстрена контрацепція та як її застосовувати без шкоди для здоров’я

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Липня 2022, 16:00
Якщо все пішло не за планом: що таке екстрена контрацепція та як її застосовувати без шкоди для здоров’я
Фото: Unsplash

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Якщо все пішло не за планом: що таке екстрена контрацепція та як її застосовувати без шкоди для здоров’я
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