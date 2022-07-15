Якщо все пішло не за планом: що таке екстрена контрацепція та як її застосовувати без шкоди для здоров’я

Життя буремне та непередбачуване, тож іноді все може піти не за планом навіть у ліжку. Мабуть, кожна жінка хоч раз у житті після статевого акту чула від партнера ці слова — забувся, не встиг зупинитись чи порвався презерватив.

У такому разі на допомогу приходить екстрена контрацепція. Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповіла, що це за метод, наскільки він ефективний і чому не можна ним зловживати.

Що таке екстрена контрацепція

Екстрена контрацепція — метод запобігання небажаній вагітності, який використовується після незахищеного статевого контакту або у разі неефективного застосування постійної контрацепції.

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Наприклад, якщо презерватив розірвався чи сповз, або жінка пропустила прийом таблеток комбінованих оральних контрацептивів тощо.

Основна мета екстреної контрацепції — “придушити” овуляцію та запобігти прикріпленню заплідненої яйцеклітини до матки.

Види екстреної контрацепції (ЕК)

Найпоширенішим видом ЕК є препарати у вигляді таблеток, які бувають гормональними або навпаки — антигормональними. У будь-якому разі їх слід вжити протягом 72 годин після незахищеного статевого акту.

Ефективність методу екстреної контрацепції становить 58–95%. Чим раніше її застосувати, тим кращий буде результат.

Залежно від дозування препарату жінка може вжити:

одноразову дозу — 1,5 мг;

дворазову дозу — по 0,75 мг з інтервалом 12 годин.

Альтернативою є метод Юзпе — застосування комбінованих оральних контрацептивів у більшій дозі у два прийоми з перервою в 12 годин. Кількість таблеток може варіюватись від двох до чотирьох штук за раз залежно від вмісту естрогенного компонента.

Іншим видом екстреної контрацепції є введення внутрішньоматкової спіралі впродовж п’яти днів з моменту статевого акту. Проте гінекологиня зазначає, що такий метод використовується рідко.

Наскільки безпечна екстрена контрацепція

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що екстрена контрацепція не повинна бути постійним методом запобігання вагітності.

Її регулярне застосування пов’язане з низкою ризиків:

Настанням вагітності. Позаматковою вагітністю. Порушенням менструального циклу. Виникненням кровотеч.

Екстрену контрацепцію не варто часто використовувати, тому що це одноразовий, високодозований прийом препарату.

Набагато логічніше приймати контрацептив на постійній основі, щоб тримати загальний стан організму на стабільному рівні без гормональних стрибків, — каже Осауленко.

За її словами, ЕК менш надійна, ніж стабільний прийом гормональної контрацепції. Тому перед застосуванням цих препаратів краще звернутись до гінеколога за консультацією.

Проте, звісно, екстрена контрацепція набагато безпечніша, якщо порівняти зі штучним перериванням вагітності.

Якщо після застосування ЕК менструація не відновилась протягом 21 дня, то потрібно звернутись до лікаря для виявлення можливої вагітності.

У сучасному світі існує велика кількість методів захисту під час статевих контактів. Тож якщо ти хочеш розібратись у тому, яка буває контрацепція та як підібрати найкращий варіант для себе, то читай наш матеріал.

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