Питання екстреної контрацепції вирішено! Чи знімуть такі препарати з переліку рецептурних

У моменти пристрасті бувають різні ситуації, тож інколи жінкам доводиться використовувати таблетки екстреної контрацепції, які допомагають запобігти небажаній вагітності.

Зокрема, для цього активно використовують препарат Постинор. Та з 1 квітня він, як і низка інших препаратів, відпускається аптекою лише за рецептом.

Українці просили виключити його з переліку рецептурних препаратів. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами заявив, що цього не можуть зробити. А чому — дізнаєшся у матеріалі.

Чому таблетки екстреної контрацепції залишаться рецептурними

Річ у тім, що вивести медичний препарат з переліку рецептурних неможливо, якщо сам виробник його так позначив.

Адже безрецептурний відпуск таких ліків призводить до самолікування, яке потім ускладнює шанси вилікувати пацієнта.

Не можна визначати, чи може лікарський засіб видаватися без рецепта, якщо виробник цього лікарського засобу, зокрема той, хто подавав його на реєстрацію, визначає засіб рецептурним, — зазначив Віктор Ляшко.

— Усі контрацептиви, зокрема екстреного застосування, є гормональними, тому можуть мати серйозний вплив на здоров’я та самопочуття жінки, — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Тож в екстреній ситуації найкраще звертатися за медичною допомогою. Адже лікар зможе не лише виписати рецепт на пігулку екстреної контрацепції, а й повноцінно обстежити жінку.

Коли посилять контроль за відпуском рецептурних препаратів

Віктор Ляшко наголосив, що Міністерство не заходить в політику якогось жорсткого регулювання без розуміння кінцевої мети. А мета — забезпечити доступність, якість та безоплатність медичної допомоги.

Тож посилений контроль за відпуском рецептурних препаратів буде вже після завершення воєнного стану в країні.

Впровадження електронних рецептів, а також посилений контроль за відпуском рецептурних медикаментів у майбутньому будуть заводити в програму реімбурсації, щоб держава могла відшкодувати вартість препарату.

У кожного має бути свій сімейний лікар, який і виписуватиме рецепти на медичні препарати.

Та що робити в ситуаціях, коли ліки треба терміново, а твій лікар не на місці? Читай, хто може виписати рецепт на ліки в екстреному випадку.

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