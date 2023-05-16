Здоров'я та краса

Питання екстреної контрацепції вирішено! Чи знімуть такі препарати з переліку рецептурних

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 16 Травня 2023, 12:30
екстрена контрацепція
Фото: Pexels

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