Вопрос экстренной контрацепции решен! Снимут ли такие препараты с перечня рецептурных

В моменты страсти бывают разные ситуации, поэтому иногда женщинам приходится использовать таблетки экстренной контрацепции, которые помогают предотвратить нежелательную беременность.

В частности, для этого активно используют препарат Постинор. Но с 1 апреля он, как и ряд других препаратов, отпускается аптекой только по рецепту.

Украинцы просили исключить его из перечня рецептурных препаратов. Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами заявил, что это невозможно. А почему — узнаешь в материале.

Почему таблетки экстренной контрацепции останутся рецептурными

Вывести медицинский препарат экстренной контрацепции из перечня рецептурных невозможно, если сам изготовитель так его обозначил.

Ведь безрецептурный отпуск таких препаратов приводит к самолечению, которое затем усложняет шансы вылечить пациента.

Нельзя определять, может ли лекарственное средство выдаваться без рецепта, если производитель этого лекарственного средства, в частности тот, кто подавал его на регистрацию, определяет средство рецептурным, — отметил Виктор Ляшко.

— Все контрацептивы, в частности экстренного применения, гормональные, поэтому могут оказать серьезное влияние на здоровье и самочувствие женщины, — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Поэтому в экстренной ситуации лучше обращаться за медицинской помощью. Ведь врач сможет не только выписать рецепт на таблетку экстренной контрацепции, но и полноценно обследовать женщину.

Когда будет усилен контроль за отпуском рецептурных препаратов

Виктор Ляшко подчеркнул, что Министерство не входит в политику какого-либо жесткого регулирования без понимания конечной цели. Цель — обеспечить доступность, качество и бесплатность медицинской помощи.

Так что усиленный контроль за отпуском рецептурных препаратов будет уже после завершения военного положения в стране.

Внедрение электронных рецептов, а также усиленный контроль за отпуском рецептурных медикаментов в будущем будут заводить в программу реимбурсации, чтобы государство могло возместить стоимость препарата.

У каждого должен быть свой семейный врач, который будет выписывать рецепты на медицинские препараты.

Но что делать в ситуациях, когда лекарство нужно срочно, а твой врач не на месте? Читай, кто может выписать рецепт на лекарства в экстренном случае.

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